Julianne Moore on FBI-agentti ja Nicolas Cage viihdetaiteilija, mutta elokuva ei ole kummoinen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

★★ Nicolas Cage on viihdetaiteilija, jolla on kyky nähdä kahden minuutin päähän tulevaisuuteen. Se on kohtalokkaan vähän sikäli, että pitemmällä tähtäyksellä heppu olisi ymmärtänyt kieltäytyä näin keskentekoisesta leffasta. Väkevän Kerran sotureita -läpimurron ja 007 – Kuolema saa odottaa -hitin ohjaaja Lee Tamahori jatkoi laskusuhdannettaan, mutta onnistui höynäyttämään Julianne Mooren FBI-agentiksi mukaan. (USA 2007)

★★★ Suomalaiset vokaaliyhdistelmät ovat niin eksoottisia, ettei ranskalainen osaa lausua sujuvasti sanaa ”hääyöaie”. Sikäläinen vuosikertaviihteen ystävä saattaa silti pitää Aarne Tarkaksen komediasta, jossa Heidi Krohn kirmailee kaupungilla romanssejaan hautoen. Onneksi aviomies Pentti Siimes on meteorologi, joten hän ymmärtää senkin sortin matalapaineet. Marjatta Kallio ja Åke Lindman täydentävät tyylikkään pääosanelikon. (Suomi 1957)

TV1 maanantai 8.4. klo 13.20

★★★ Onko se menoa nyt, vai perutaanko maailmanloppu? Guillermo del Toro ohjasi toimintaseikkailun, jossa kaijut, eli jättiläishirviöt, nousevat ihmiskuntaa tuhoamaan. Vastaan pannaan yhtä jättimäisiä jäger-robotteja. Se on kömpelö ratkaisu, mutta minkäs teet, kun tuottajat tahtoivat käydä kilpailemaan järkälemäisten Transformers-leffojen kanssa? Tehosteiden seasta erottuvat pilotit Charlie Hunnam ja Rinko Kikuchi. Ensiesitys. (USA 2013)

Nelonen maanantai 8.4. klo 22.30