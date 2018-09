Judy Garlandin Ihmemaa Oz -paljettikengät löytyivät

Amerikkalaisnäyttelijä Judy Garlandin ikoniset punaiset paljettikengät, joita hän käytti laulaessaan Over the Rainbow -kappaleen Ihmemaa Oz -elokuvassa, on viimein saatu takaisin. Kengät varastettiin vuonna 2005 minnesotalaisesta museosta, ja niitä on etsitty siitä asti.

Kengät löytyivät vasta, kun liittovaltion poliisi FBI tuli mukaan tutkimuksiin. Viranomaiset olivat hyvin vaitonaisia siitä, mistä ja miten kengät löydettiin, mutta tapaukseen liittyy ainakin vakuutusyhtiön kiristysyritys, sillä kengät oli vakuutettu miljoonasta dollarista. Ne kuuluvat yksityiselle keräilijälle.

Washingtonissa sijaitseva Smithsonian-museo tutki kengät ja vahvisti niiden aitouden.

Garland käytti filmauksissa useita pareja paljettikenkiä. Niistä ainakin neljät ovat säästyneet jälkipolville.