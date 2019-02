Jonas elää hämärässä Tukholmassa – varjoissa liikkuu outo ihmislaji

Hidden – Esikoinen

Heti alussa Viaplayn uudessa alkuperäissarjassa näytetään, että nyt ei liikuta tavallisten suomalaisturistien tuntemassa Tukholmassa. Siitä edistyneestä yhteiskunnasta, jossa ei käteistä paljon käytetä, ei ole jälkeäkään, kun pomo maksaa miehille pukuhuoneessa palkan käteen kirjekuoressa. Nainen etsii kerjäläistä niin vanhalla Saabilla, ettei sellaisia edes vanhojen autojen luvatussa maassa Suomessa enää juuri näe.

Realismista taas ei ole tietoakaan, kun rakennuksella töissä oleva nuori mies putoaa ja todetaan kuolleeksi. Pian hän nousee sairaalassa vuoteelta ja karkaa.

Hidden – Esikoisen ensimmäisestä jaksosta jää sekava olo. Se näyttää väläyksiä eri ihmisistä erilaisissa maailmoissa. Toisessa osassa selviää jo enemmän ja juoni alkaa selkiytyä.

Pääosassa outona nuorenamiehenä Jonas Hellemyrinä on ruotsalais-saksalainen August Wittgenstein ja vanhalla Saabilla ajelevana entisenä poliisina Viveca Eldhinä on Izabella Scorupco.

Jonaksen entisenä tyttöystävänä Rebecka Kjellberginä nähdään Josefin Ljungman.

Sarjasta tulee mieleen lomittaiset maailmat suosioon nostaneen J. K. Rowlingin Harry Potterit ja Lontoo, jossa on tavallisilta ihmisiltä salattuja todellisuuksia.

Ensimmäisen Harry Potterin jälkeen fantasiamaailmoja on riittänyt.

Hiddenissä tavallisen maailman lomassa elää ihmislaji, jolla on erityisiä kykyjä.

Sarja pohjautuu ruotsalaisen Filip Alexandersonin romaaniin Esikoinen, joka on ilmestynyt suomeksi Liken kustantamana vuonna 2017. Se on Alexandersonin ensimmäinen romaani. Sen jälkeen on ilmestynyt Tulikaste.

Kahdeksanosaisen sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa tulevat nähtäville 1.2. ja sen jälkeen yksi uusi jakso viikossa.

Viaplay jaksot 1 ja 2 tulevat nähtäville 1.2.

Fantasiatrilleri näyttää Tukholman, jota päiväturisti ei näe. Kaupungissa elää ihmislaji, jolla on outoja kykyjä.