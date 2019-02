Jethro Rostedt ja Sara Sieppi arvailevat Onnenpyörän lauseita hiljaa mielessään – "Joskus harmittaa kilpailijan puolesta"

Jethro Rostedt ja Sara Sieppi arvailevat hiljaa mielessään kirjaimia visailuohjelma Onnenpyörässä samoin kuin kilpailijatkin. Työt kuitenkin haittaavat harrastusta, sillä kumpikaan ei ehdi kovin hyvin keskittyä kirjaimiin. Siepin pulmana on sekin, ettei hän näe asemapaikastaan kunnolla kaikkia kirjainruutuja.

Molemmat ovat joskus keksineet ratkaisun ennen kilpailijoita, mutta harvoin.

– Parasta Onnenpyörässä on hyvä mieli, ohjelmassa ei haluta pahaa kenellekään, sanoo Sieppi.

– Joskus kyllä harmittaa kilpailijan puolesta, esimerkiksi kun vastaus on muuten oikea mutta aikamuoto väärä, esimerkiksi koostuu, kun pitäisi olla koostui, Sieppi tunnustaa.

Keskiviikkona alkava kolmas tuotantokausi TV5:lla on kuvattu Tampereella Mediapoliksessa. Koko kausi laitettiin purkkiin reilussa viikossa, useita jaksoja päivässä.

Mustaseinäisessä studiossa vaihtuivat vain kolme kilpailijaa, arvattavat lauseet ja Siepin ja Rostedtin vaatteet.

– Vaihdan paidan jokaiseen lähetykseen, Rostedt sanoo.

– Jetin kanssa kuvauspäivät sujuivat huumorin ja naurun täyttäminä, Sieppi kertoo.

Esko Eerikäinen ja Kaulaset kisaavat viikon kuluttua

Rostedt saa virtaa ihmisistä. Peli on jokaisessa lähetyksessä sama, mutta ihmiset ovat erilaisia. Mustan huumorin ystäväksi tunnustautuva mies innostuu myös pienistä hauskuuksista, joita usein sattuu.

– Kerran eräs rouva ehdottii samaa konsonanttia kolme kertaa.

Viikon kuluttua 6. maaliskuuta on erikoisjakso, jossa kilpailevat Esko Eerikäinen sekä Sampo ja Minttu Kaulanen hyväntekeväisyyden puolesta.

Rosted ja Sieppi ovat konkariesiintyjiä

Rostedt sanoo televisiotyön olevan hyvää vastapainoa kiinteistönvälitykselle, se on totaalisesti eri asia kuin hakea käsirahoja markkinoilta.

Onnenpyörän ja Rostedtin omien ohjelmien välinen ero on formaatin ja realityn ero. Onnenpyörä perustuu yhdysvaltalaiseen Wheel of Fortune -formaattiin.

– Formaatti määrittelee mitä tehdään milloinkin, millaisia sanoja käytetään ja miten käyttäydytään. Omissani saan sanoa suunnilleen, mitä sylki suuhun tuo, Rostedt kuvaa eroa.

Diilistä vuonna 2008 julkisuuteen noussut Rostedt on vetänyt ohjelmia Myyntimies Jethro, Kauppaneuvos Jethro ja Myyntimies Jethro matkoilla. Lisäksi hän on osallistunut useisiin muihin ohjelmiin. Onnenpyörää Rostedt juontaa nyt kolmatta tuotantokautta.

Onnenpyörä alkoi Suomessa MTV3-kanavalla vuonna 1993, se päättyi 2001. Pitkäaikaisin juontaja oli Janne Porkka. Kirjainten kääntäjänä olivat Tiina Vierto, Susan Sirén, Kati Jalojärvi ja Saija Palin.

Nyt tehtävässä on Sara Sieppi.

Sieppi on vuoden 2011 Miss Suomi, jota työllistää Onnenpyörän lisäksi oma blogi. Rostedtin tavoin hän on kokenut televisioesiintyjä. Seippi on ollut mukana muun muassa ohjelmissa Julkkis Big Brother, Viidakon tähtöset, Ummikot ulkomailla ja Kiss Bang Love Suomi.

Näin Onnenpyörä toimii

Onnenpyörässä on kolme kilpailijaa kerrallaan ja kilpailijoiden tulee arvuutella sanoja ja lauseita onnenpyörää pyörittämällä.

Ansaitsemillaan pisteillä voi ostaa vokaaleja ja arvuutella konsonantteja. Sektoreissa on erisuuruisia pistesummia.

Vaarana on myös joutua rosvosektorille, jossa menettää kaikki pisteensä.

Kilpailun voittaa eniten pisteitä kerännyt osallistuja.

Onnenpyörä keskiviikko 27.2. TV5 klo 20.00.