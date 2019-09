Järjestyksen palauttaminen on toimintaelokuvissa keski-ikäisten miesten hommaa – nyt vuoroon pääsee Denzel Washington

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

The Equalizer

★★ Järjestyksen palauttaminen on nykyään toimintaelokuvissa pitkälti keski-ikäisten miesten hommaa. Antoine Fuquan elokuvassa on Denzel Washingtonin vuoro. Kliseet viettävät juhlaa sikälikin, että nuoren prostituoidun (Chloë Grace Moretz) hätä herättää ex-kommandon virkavapaaltaan. Pian saa venäläismafia niin sanotusti isän kädestä. Puutunut perusryminä pohjautuu 1980-luvun Kutsukaa McCall -sarjaan. Ensiesitys. (USA 2014) Sub lauantai 7.9. klo 22.00

Blue Jasmine

★★★★ Newyorkilaisen seurapiirirouvan minitragedia on Woody Allenin 2010-luvun osumia – jos ei nyt ihan täys-, niin ainakin kasin–ysin paikkeille tikka napsahti. Paljosta sopii kiittää Cate Blanchettia. Hän tekee herkullisen neuroottisen tulkinnan naisesta, joka menettää kerralla miehensä, sosiaalisen asemansa ja mielenrauhansa. Paremman puutteessa Jasmine painuu Vuittoneineen duunarisiskon (Sally Hawkins) luo San Franciscoon. (USA 2013) Hero lauantai 7.9. klo 19.00

Hair

★★★ Kesällä muisteltiin 50 vuoden takaisia Woodstock-festivaaleja. Samaan 1960-luvun sukupolvikokemukseen kuuluvat hipit, joita Milos Forman 40 vuotta sitten muisteli suositun musikaalin filmiversiossaan. Vaikka turhan monet valmistumisajan tyyliseikat tökkäävät silmään, mahtuvat kukkaiskansan unelmat ja pettymykset mukaan. Vesimiehen aikaa ennen Vietnam-komennustaan kokee maalaispoika John Savage. (USA 1979) Yle Teema & Fem lauantai 7.9. klo 21.01