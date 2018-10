James Bondin M-roolissa jöötä pitänyt Judi Dench rakastaa puita

Judi Dench ja puiden neljä vuodenaikaa

★★★ Jos rakastaa luokittelua, tämä ohjelma saattaa tuottaa hankaluuksia, sillä pääosassa ovat puut ja William Shakespeare.

Yhdistävä tekijä on näyttelijä Dame Judi Dench. Brittinäyttelijä kertoo, että hän on aina rakastanut näyttelemistä ja puita.

Denchin 2,5 hehtaarin puutarha on nimensä veroinen, siellä on paljon puita. Keskipiste on iso vanha tammi.

Lisäksi Dench käy katsomassa arviolta 1 500-vuotiasta marjakuusta, joka on iso ja ryhmyinen. Se on samaa korkeutta kuin vieressä oleva kivikirkko. Suomessa marjakuuset jäävät yleensä pienikokoisiksi. Suomesta poikkeavat myös metsät, esimerkiksi pyökkimetsiä ei näin pohjoisessa ole.

Hyppelehtivässä ohjelmassa puututkijat ja sieniasiantuntija selvittävät monipuolisesti, miten puut elävät, mitä ne tekevät eri vuodenaikoina, miten hiilidioksidin määrä maapallolla vaihtelee vuoden aikojen mukaan, miten metsä kommunikoi ja mitä sienet tekevät.

Käsittelytavasta tulee mieleen 2014 saksaksi julkaistu Peter Wohlleben kirja Puiden salattu elämä. Sitä myytiin maailmanlaajuisesti yli miljoona kappaletta. Suomeksi se julkaistiin vuonna 2016.

Dench Ofeliana ja M:nä

Oksien katveessa Dench lausuu Shakespearen sonetteja.

Vuonna 1934 syntyneen Denchin ensimmäinen rooli ja läpimurto oli vuonna 1957 Ofelia Shakespearen näytelmässä Hamlet.

Dench on esiintynyt muun muassa elokuvissa Hotelli Firenzessä, Victoria & Abdul, Idän pikajunan arvoitus ja useissa James Bondeissa, joissa hän on ollut M16-tiedustelupalvelun johtaja M.

Televisiorooleja hänellä on ollut muun muassa Kuinka isosisko naitetaan ja Cranfordin naiset -sarjoissa.

