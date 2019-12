Jaksaako rapujen pyynti yhä kiinnostaa? Hengenvaarallisesta saaliista alkaa jo 15. kausi

Ihmetyttää, että näillä mainosrahoitteisten kanavien ohjelmilla ylipäätään on katsojia. Nämä ohjelmat saadaan ilmaiseksi jonkun kalliin sarjan kylkiäisenä, niitä on jaossa todella paljon ja niitten ainoa tehtävä on täyttää mainosten välinen aika. Niin se kallis sarja, sitähän ei esitetä, muuten nousisi lisävaateita ohjelmiston tason nostosta, eli halvempaa olla näyttämättä koko ostos. Nyt on Ylen puolella käymässä ankara ohjelmiston tason lasku, eli Yle on alkanut "kilpailla" mainosrahoitteisten kanavien kanssa, Yle-vero mahdollistaa näköjään kaiken. Maksamalla Yle-veron saa katsoa saman tason ohjelelmia, kuin mainoskanavilla ilmaiseksi, kätevää.