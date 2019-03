Isästä ja pojasta lämmöllä – tämä elokuva ylittää pojat on poikia -kohelluksen

The Confirmation

**** Anthony on kunnon poika, joka ei osaa ripillä keksiä edes yhtä syntiä tunnustettavaksi. Walt on eronnut isä, jolla olisi papille paljonkin kerrottavaa. Eväät tyypilliselle ”pojat on poikia” -kohellukselle ovat siinä, mutta Nebraska-elokuvan käsikirjoittaja Bob Nelson malttoi tälläkin kertaa syventyä isä–poika-kuvioon tosissaan. Jaeden Lieberherin ja kokeneen Clive Owenin sisäistetyt pääroolit auttavat asiaa. Ensiesitys. (USA 2016)

Frii lauantaina 9.3. klo 17.00

Batman v Superman: Dawn of Justice

** Positiivisesti asennoitunut katsoja voisi antaa Zack Snyderin synkälle supersankaripullistelulle kolmannenkin tähden. Se kuuluisi Gal Gadotille, jonka lyhyt rooli Wonder Womanina heivaa varsinaiset pääukot narikkaa vahtimaan. Näiden välille väännettiin välienselvittely, jossa Ben Affleck ja Henry Cavill ovat vaarassa hautautua tehosteisiin. Lex Luthorina touhottaa Jesse Eisenberg. Ensiesitys. (USA 2016)

Sub lauantaina 9.3. klo 21.00

Lemmikkien salainen elämä

*** Eläinten animaatioseikkailu on useamman kuin yhden karvan velkaa Toy Story -hiteille. Niin vilkkaasti sen lemmikkiporukka kuitenkin Manhattanilla vipeltää, ettei asiasta ehdi leffaa seuratessa motkottaa. Louis C.K. ja Eric Stone antoivat äänensä kotikoirille, jotka pääsevät kadunläheisempää elämää ja kaverikuntaa nuuhkimaan. Kohelluksesta vastasi sama Illumination-studio kuin Itse ilkimyksistä ja Kätyreistäkin. Ensiesitys. (USA 2016)

TV5 lauantaina 9.3. klo 21.00