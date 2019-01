Ingmar Bergmanin unet ja vinkit pitävät otteessaan professorin itsetilityksissä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Mansikkapaikka

★★★★★ Unensekainen matkakertomus on Ingmar Bergmanin ajattomimpia merkkitekosia. Vaikka tempo on verkkainen, unohtuivat meilläkin nuoret katsomaan loppuun saakka vanhan professorin itsetilityksiä. Mykkäkauden ohjaaja Victor Sjöström on pääroolissa silkkaa alakuloa ja lämpöä. Elokuvan jälkeen Tomas Alfredsonin hieno musiikkivideo Bergmanin Reliquarium pakkaa kahdeksaan minuuttiin hirmuisen määrän Bergman-vinkkejä ja -linkkejä. (Ruotsi 1957)

Yle Teema & Fem keskiviikko 9.1.2019 klo 22.00

Shanghai Noon

★★★ Chong Wang lausutaan melkein samalla lailla kuin John Wayne. Se on hyvä lähtökohta toimintakomedialle, jossa lajin hongkongilainen maestro Jackie Chan otti haltuun villin lännen. Kaverikin oli mies paikallaan, kamukomedioiden epävirallinen maailmanmestari Owen Wilson. Iskuvalmis keisarillinen henkivartija ja suruton lainsuojaton etsivät Lännestä kidnapattua prinsessaa. Lucy Liulta löytyy riittävästi potkua tähän lajiin. (USA 2000)

Hero keskiviikko 9.1. klo 21.00

Tiedän yhä mitä teit viime kesänä

★★ Viime kesänä minä uin yhdeksässä järvessä ja nautin helteestä. Julie Jamesilla ja kavereilla meni aika sen sijaan koukkumurhaajaa säikkyessä. Danny Cannon ohjasi kliseiselle, mutta suositulle teinikauhuleffalle jatko-osan, jossa Jennifer Love Hewitt ja kumppanit joutuvat yhä panikoimaan vanhojen syntien tähden. Kalifornian rannikkotiet vaihtuvat nyt paratiisisaaren vehreyteen, mutta tappotouhu jatkuu entiseen tasatahtiin. (USA 1998)

Frii keskiviikko 9.1. klo 21.00