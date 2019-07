Historia ei ole mustavalkoista – Mitä tästä ajasta kerrotaan vuosikymmenten kuluttua?

Otto Rantanen KUVA: Pekka Rautiainen

Yksi lempityylilajeistani liikkuvassa kuvassa ovat historiaa käsittelevät elokuvat ja sarjat.

Mikään ei elävöitä aitoja tai aitoon aikaan pohjautuvia tapahtumia niin kuin huipputeknologialla toteutettu kuvaus menneistä. Parhaimmillaan sellainen saa tutkimaan aihetta lisää.

Vielä jännittävämpää on miettiä, miten tästä ajasta kerrotaan vuosikymmenien kuluttua. Aikuisena olisi mielenkiintoista katsoa sarjaa tai elokuvaa aiheesta, jonka muistaa teinivuosiltaan.

Kerrotaanko ilmastonmuutoksen vastaisesta kamppailusta tai kamppailemattomuuden tuhoisista seurauksista HBO Nordicin Chernobyl-uutuussarjan tavoin tai onko Vladimir Putinin Venäjä laatutrillerin miljöönä? Vaikka Brexit on vielä kesken, on sen taustalla häärineestä miehestä jo tehty elokuva Brexit: The Uncivil War.

Joskus käsikirjoitetut henkilötarinat ja historialliset faktat saattavat sekoittua katsojan päässä liikaa.

Kun olin nähnyt uusimman Tuntemattoman sotilaan ja aloin kertoa ystävilleni Robin Packalenin roolisuorituksen tulevan ennen kuin Suomen armeija alkaa perääntyä, yksi kavereistani pyysi, etten paljastaisi lopputulosta. Olin luullut, että talvi- ja jatkosodan vaiheet tai vähintäänkin lopputulema tunnetaan.

Historiallisia elokuvia ja sarjoja katsellessa kannattaakin katsoa seuruettaan ja miettiä, onko syytä paljastaa esimerkiksi Titanicin uppoavan neitsytmatkallaan, natsi-Saksan luhistuvan tai lentokoneiden iskeytyvän New Yorkin WTC-torneihin syyskuun 11. vuonna 2001.

Historia näyttäytyy mustavalkoisempana kuin tämä hetki, koska nykypäivässä eläessään huomaa, etteivät maailman tapahtumat vaikuta elämään ihan joka sekunti. Historiaa tarkastellaan usein lähteistä, jotka unohtavat kaiken keskellä elävät pienet ihmiset.

Jotta maailmaa ymmärtäisi, on tärkeää katsoa historiaa käsittelevää taidetta. Kun historia saa värit, se on lähempänä.

