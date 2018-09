Hillary Swank ottaa ohjat sisukkaan vanhanpiian roolissa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

The Homesman

★★★★ Totta kai ihmiset ovat myös entisaikoina kokeneet burn outeja, mutta sille ei vain aina ole ollut nimeä. Tommy Lee Jonesin lännenelokuvassa lähdetään kuljettamaan ankaran uudisraivauksen uuvuttamia naisia hoitoon. Kyse ei siis ole tämän lajin iänikuisista lainsuojattomista. Lisäksi ohjaksia reissulla pitää nainen, sisukas vanhapiika Hilary Swank. Väkeviin tunnelmiin liittyvät Meryl Streep ja ohjaaja Jones itse. Ensiesitys. (USA 2014)

Hero lauantai 29.9. klo 21.00

Jos rakastat

★★★ Musikaalissa sopii leijua pari vaaksaa arjen yläpuolella, joten ministerin tyttären ja maahanmuuttajaperheen pojan rakkaustarina on paikallaan. Ja aika somasti kokenut teatterimies Neil Hardwick sen kertoo, vaikka laji suomalaisessa elokuvassa aika vieras onkin. Elli Vallinoja, Chike Ohanwe ja muut rallattavat läpi runsasta Suomi-popin hittiparaatia. Uustulkintaa saavat Viidestoista yö, Rusketusraidat ja Heilutaan. (Suomi 2010)

TV2 lauantai 29.9. klo 13.00

The Dressmaker

★★★ Tillyllä on luja luonne, laatutieto ja ärhäkkä ompelukone. Siltä pohjalta on hyvä saapua kotipuoleen tekemään tiliä menneisyyden murhenäytelmän kanssa ja pukemaan porukat uuteen uskoon. Jocelyn Moorhouse ohjasi mustan komedian, jonka länkkärimäiset kostoteemat sujuvat kuin sauman tikkaus. Kate Winslet tekee roolin tunteella ja napakalla ironialla. Judy Davis on sekava äiti ja Liam Hemsworth kylän komistus. (Australia 2015)

TV5 launtai 29.9. klo 21.00