Hengenvaarallinen saalis -sarjan kalastaja Jake Anderson kertoo painajaismaisista kuvauksista, joissa riidellään ja pelätään: "Taidan olla riippuvainen siitä"

Jake Andersonin ääni on karhea ja nauru käheää niin kuin merikarhulle sopii. Puhelinhaastattelussa hän sanoo olevansa ensisijaisesti kalastaja ja vasta sen jälkeen tv-persoona.

Anderson kalastaa Saga-aluksella rapuja Alaskassa. Sagan ja useiden muiden alusten pyyntimatkoista tehdään sarjaa Hengenvaarallinen saalis.

Sagan kapteeni on kuin kahdessa työssä yhtä aikaa. Hän on samaan aikaan kalastaja, joka johtaa alusta sekä toimittaja, joka raportoi tapahtumista.

– Tuoreella kaudella yksi nosturi kaatui myrskyssä, aallokko oli kuusimetristä. Minun piti antaa komentoja miehistölle saadaksemme tilanteen hallintaan, ja samalla kerroin koko ajan kameralle mitä tein ja miksi.

– Jotkut luulevat, että työmme on helpompaa kuin muilla kalastajilla, koska olemme televisiossa, mutta ei se todellakaan ole, Anderson sanoo.

Hengenvaarallinen saalis -tosi-tv-sarja on pitänyt hänet julkisuudessa vuosikausia. Ohjelmaa on tehty vuodesta 2005 lähtien. Anderson, 38, tuli mukaan kansimieheksi Norhtwestern-alukselle vuonna 2007 kolmannella tuotantokaudella. Hän oli silloin 27-vuotias.

Joidenkin vuosien jälkeen Anderson ylennettiin kansipomoksi Northwestillä ja vuodesta 2015 lähtien hän on ollut Saga-aluksen kapteeni.

Andersonin elämä näkyy aiemmilla tuotantokausilla. Hän menetti isänsä, meni naimisiin Jennan kanssa ja sai lapsen sarjassa kalastuksen lomassa.

Hän vertaa elämäänsä Truman Show -elokuvaan, jossa Truman Burbank elää mielestään normaalia elämää, mutta todellisuudessa hän on koko ajan jättiläismäisessä studiossa.

– Olen näyttänyt heikkouttani sarjassa, mitä en koskaan tee kalastettaessa. Uskon, että rehellisyyteni on yksi syy menestykseeni ohjelmassa. En olisi aikoinani uskonut, että menisin niin pitkälle! hän kertoo.

"Välillä minua pelottaa"

Kalastusalukset kalastavat Alaskassa Beringinmerellä kuningasrapuja ja lumitaskurapuja. Työ on vaarallista. Siitä kertoo myös sarjan suomenkielinen ja englanninkielinen nimi Deadliest Catch.

Vaara ja kiistat ovat osa sarjan draamaa. Miehistön kähinöintiä ja meren voimaa rytmittää juontajan kommentit ja kapteenien jutut.

Kun miehet puhuvat, yleisin luontoääni on piip. Törkeyksiä ei kuulla, vaikka niitä mitä ilmeisimmin käytetään laivalla runsaasti. Me emme pääse kuulemaan, ovatko ne yhtä monipuolisia kuin kapteeni Haddockilla Tintti-sarjakuvissa.

Anderson sanoo, että merellä vaara on todellinen, muun muassa aallot voivat olla yllättää. Ajoittain hän näyttääkin ohjelmassa stressaantuneelta.

Anderson kertoo, että hänen kohdalleen on osunut korkeimmillaan noin kymmenmetrisiä aaltoja.

– Kyllä välillä minua pelottaa.

Pelko naamioituu usein aggressiivisuudeksi, turhautuneisuudeksi tai kiukuksi. Pelon hetkellä Anderson keskittyy tekemiseensä ja kykenee toimimaan mahdollisimman hyvin.

– Hengenvaarallisen saaliin tekeminen on kuin painajaista. Kun se on tehty, olen onnellinen, että se on ohi. Taidan olla riippuvainen siitä!

Onko sarjan Jake aito?

Onko Hengenvaarallisen saaliin Jake Anderson samanlainen kuin arkielämän Jake Anderson?

– Luulen, että olen väistämättä vähän erilainen sarjassa kuin jos kanssani viettää kaikki päivät.

Anderson kertoo, että hän ei kuitenkaan esitä erilaista henkilöä kuin on. Hän valaisee asiaa näin:

– Filmiryhmä on seurannut minua neljä kuukautta yötä päivää, sarjassa minua näytetään muutama minuutti – ne ovat ne hetket, jotka viihdyttävät yleisöä parhaiten.

– Televisiossa näkyvät kohtaukset voivat luoda ihmisestä todellisuutta mukavamman kuvan tai toisaalta vähemmän kivan kuin hän on.

Itsestään hän sanoo, että hän pitää suurista aalloista, jännityksestä, että hän pitää kaikesta – ja kiinnostus näkyy.

Aina tapahtuu jotakin

Suomessa Kutosella näkyy tänään jakso 9. ja 10. tuotantokaudelta. Kutonen on osa Discovery-tv-yhtiötä, jonka suoratoistopalvelu Dplayssa voi katsoa kaikki 14 tuotantokautta.

Sarjan suosion salaisuus on sää ja draama. Jokaisen kauden alussa Anderson pohtii, onko hänellä mitään annettavaa, onko tarinaa.

Kapteenina Anderson yrittää toimia niin, että kaikki menisi tylsän turvallisesti ja ettei mitään ongelmia tulisi.

– Sitten nosturi kaatuu tai kolme miehistön jäsentä aloittaa nahinoinnin kanssani.

