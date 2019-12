Hanna Pakarinen tulkitsee Kikan biisin uudeksi Lovebandin solistina

SuomiLOVE

★★★★ Jenni Pääskysaaren energia tuntuu kannattelevan koko ohjelmaa.

Ilon tuottaminen muille säteilee lämpöä ympäristöönkin – ihan kotikatsomoon saakka. Lämpimistä ailahduksistahan tässä on kysymys. Musiikin nostattamat tunteet ovat luultavasti syynä siihen, että Vain elämää, Tartu mikkiin ja monet muut musiikkiohjelmat ovat suosittuja.

Seitsemän erilaista tarinaa kuullaan ensimmäisessä jaksossa. Niissä poikaystävä haluaa muistaa rakastaan, perhe vaihtoon lähtevää tytärtään, Afganistanista tullut nuorimies suomalaista "mummiaan" ja mies vaimoaan 25 yhteisen vuoden jälkeen. Lisäksi siskot haluavat huomioida kahta veljeään, vaikeuksia kohdanneen perheen mies vaimoaan sekä veli ja hänen tyttöystävänsä sisukasta siskoa.

Musiikki on yhtä vaihtelevaa kuin ihmisetkin, ja sitä kuullaan paljon. Ensimmäisen osan yllätys on Hanna Pakarisen esittämä Mä haluun viihdyttää, jonka Kikka teki aikanaan tunnetuksi. Esityksillä on eroa melkein yhtä paljon kuin Kalliolle kukkulalle -laulun kansansävelmä- ja Kaj Chydeniuksen versiolla.

Juontajana Pääskysaaren kanssa on sympaattinen Mikko Kuustonen.

Musiikista vastaa Loveband kapellimestarinaan Ako Kiiski ja orkesterin solisteina kuullaan Osmo Ikosta, Eva Louhivuorta ja Hanna Pakarista.

Esiintymässä ovat tällä kaudella muun muassa JVG, Ellinoora, Suvi Teräsniska, Lauri Tähkä, Olavi Uusivirta, Katri Helena, Sanni, Kaija Koo ja Arttu Wiskari.

Tänään alkaa neljällä Kultaisella Venlalla palkitun ohjelman kuudes tuotantokausi, ensimmäinen tuli ulos televisiosta vuonna 2014. Formaatti on suomalainen.

TV1 lauantai 21.12 klo 21.15