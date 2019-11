Haapavedeltä lähtöisin olevan Justimus-ryhmän uutuussarja rikkoi Yle Areenan nuorten sarjojen ennätyksen – keräsi ensimmäisellä viikolla 2,16 miljoonaa katsojaa

Haapavetislähtöisen Justimus-sketsiryhmän uutuussarja Duo keräsi Yle Areena -palvelussa ennätykselliset katsojaluvut ensimmäisellä viikollaan. Duo keräsi julkaisustaan perjantaina 22. marraskuuta torstaihin tultaessa yhteensä 2,16 miljoonaa katselukertaa.

Yle kertoo, että tämä on enemmän katselukertoja kuin yhdelläkään kotimaisella nuorten sarjalla julkaisuviikollaan tähän mennessä Yle Areenassa.

– Duo on saanut ihan mielettömän hyvän vastaanoton ja palaute on ollut jopa häkellyttävän positiivista. Tämä projekti on mielestämme kaikilla osa-alueilla todella onnistunut ja meillä on tästä kaikinpuolin superhyvä fiilis. On ollut ilo huomata, että myös vanhempi kohderyhmä on tykännyt sarjasta, koska olemme halunneet tavoittaa myös heitä, Justimus-sketsiryhmä kommentoi suosiota ja kiittelee katsojia.

Ylen tuottaja Riikka Takilan mukaan kahdeksanosainen Duo on noussut erityisesti alle 30-vuotiaiden miesten supersuosikiksi.

– Vaikka odotimmekin sarjan menestyvän, yleisöryntäys Yle Areenaan on yllättänyt meidät täysin, Takila iloitsee.