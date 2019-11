Näillä on hyviäkin sketsejä. Esim äijien ilta odotukset ja todellisuus.

Sketi kuvastaa hyvin esim. miten älypuhelimet on vaikuttanut negatiivisesti sosiaaliseen käyttäytymiseen naamatusten.

Kaverin perheen luona kävin kylässä niin yhtäkkiä huomasin, että jokaisella oli puhelin kädessä. Kokeilkaapa sellaista iltaa, että jokainen laittaa puhelimen pois. Jopa baarissa käydessäni on tullut nähtyä, että istutaan pöydässä ja jokaisnen tuijottaa ruutua ja päivittää fasea.