Golden Globe -palkitussa draamakomediassa sateenkaariperheen arki menee uusiksi, kun biologinen isä astuu kuvioihin

The Kids Are All Right on vuoden parhaan elokuvan Golden Globen voittanut draamakomedia kahden äitinsä (Julianne Moore ja Annette Bening) kanssa asuvista teini-ikäisistä sisaruksista, jotka päättävät ottaa yhteyttä biologiseen isäänsä (Mark Ruffalo). KUVA: Suzanne Tenner