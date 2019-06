Gloria Gaynorin I Will Survive on osa seksuaalivähemmistöjen tarinaa – Soundtracks-sarja yhdistää musiikin ja historian

Soundtracks: musiikki elää ajassa

*** Populäärimusiikin ja historian yhteydestä kertovan dokumentin ensimmäinen osa on kuin luotu tähän viikonloppuun.

Viisikymmentä vuotta sitten 28.6.1969 syttyi mellakka Stonewall Inn -baarissa New Yorkissa. Siitä alkoi hlbt-vapautusliikke. Hlbt-kirjainyhdistelmää käytetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä (homot, lesbot, biseksuaalit ja transihmiset).

Helsingin Pride-kulkue on tänään. Viime vuonna se sai liikkeelle arviolta noin 100 000 marssijaa.

Seksuaaliseen taisteluun liittyy Hair-musikaalin lisäksi ainakin Judy Garland, Lou Reed, Sylvester, Village People, Gloria Gaynor ja Lady Gaga.

– Taiteilijat voivat rikkoa rajoja, joita poliitikot eivät, sanoo hlbt-aktivisti David Mixner.

Avaruuden valloitus inpiroi muusikoita

Musiikin ja historian yhdistäminen on luontevaa, koska ei tiedetä olevan tai olleen olemassa kulttuuria, jossa ei olisi musiikkia jossain muodossa.

CNN:n kahdeksanosaisen dokumentin muissa jaksoissa käsitellään muun muassa kansalaisoikeusliikettä, naisten vapautusliikettä, Vietnamin sotaa ja sen vastustamista sekä kuulentoja.

Musiikin lisäksi dokumenttisarjasta saa hyvän katsauksen Yhdysvaltain historiaan.

Stonewall Innin lisäksi 50 vuotta on kulunut siitä, kun ensimmäinen ihminen laskeutui kuuhun. Merkkipäivä on 21.7. Avaruuden valloitus on inspiroinut muun muassa David Bowieta, Elton Johnia ja Billy Braggia.

