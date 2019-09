George Clooney on poissaoleva perheenisä, jonka vaimo vajoaa koomaan – Sidewaysin ohjaaja löytää jälleen keventäviä kulmia kipeisiin aiheisiin

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

The Descendants

★★★★ Matt (George Clooney) on sen sortin isiä, jotka ovat poissa silloinkin, kun ovat läsnä. Siksi hän ei ole huomannut, että vaimo on uskoton. Kun tämä vajoaa koomaan onnettomuuden jälkeen, on Mattin pakko alkaa olla enemmän läsnä kahdelle tyttärelleen (Shailene Woodley, Amara Miller). Alexander Paynen elokuva käsittelee kipeitä asioita, mutta Sidewaysin ja Nebraskan ohjaaja löytää jälleen keventäviä kulmia. (USA 2011) Sub torstai 5.9. klo 22.00

Captain America: The First Avenger

★★★ Joe Johnstonin toimintaseikkailu kertoo Avengers-porukan isänmaallisimman supersankarin syntytarinan toisen maailmansodan ajoilta. Chris Evans on Steve Rogers, joka salaisen kokeen seurauksena muuttuu hintelästä hepusta supersoturiksi. Tähtilipun liehutusta tasoitellaan huumorilla ja steampunkilla. Marvel-sarjakuvien hengessä jatketaan TV5:llä, kun Hulk-jätti panee ranttaliksi. (USA 2011) Nelonen torstai 5.9. klo 21.00

Sheriffi

★★★★★ Fred Zinnemannin länkkäriklassikko pakkaa tunnelmaa niin tehokkaasti, että sillä voisi tiivistää ikkunat talven varalle. Gary Cooper on tunnollinen sheriffi, joka juuri ennen häitään ja eläkepäiviään joutuu kohtaamaan kostoa janoavat rikolliset – yksin. Elokuva on silkkaa odotusta ja hitaasti käyvän kellon raksutusta. Grace Kelly säteilee niin täydellisenä morsiamena, että sheriffin onni voi hyvinkin olla vain lainaa. (USA 1952) Yle Teema & Fem torstai 5.9. klo 21.00