Eron partaalle ajautuneet vanhemmat torailevat, mutta lapset ja vaari pelastavat brittikomedian

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Kuinka lomat menivät

★★★★ Sukujuhliin mennään. Eron partaalle ajautuneet vanhemmat torailevat, muksut kuittailevat takapenkillä kuin stand upissa: alku lupailee brittiläistä muunnelmaa Steve Martinin hysteerisistä perhekomedioista, mutta kun vaarin (Billy Connellyn) luo päästään, siirrytään luontevasti syntyjen syvien äärelle. Ansio kuuluu mainioille lapsitähdille, vaikka vanhempina ovatkin David Tennant ja Rosamund Pike. Ensiesitys. (Britannia 2014) TV2 lauantai 25.8. klo 21.05

Yksin Marsissa

★★★★★ Ympärillä ei ristin sielua, ilmasto lievästi sanoen vihamielinen ja kotiin matkaa vähintään 54,6 miljoonaa kilometriä: Mark Watneylla jos kellä on syytä surkutella yksinäisyyttään, mutta hän päättää selviytyä. Ridley Scottin tieteisseikkailu yksin jätetystä astronautista on fiksu muunnelma perinteisistä aution saaren tarinoista. Tarkka katsoja huomaa, että Matt Damon heiluttaa yhdessä kohtauksessa suomalaista lapiota. (USA 2015) Sub lauantai 25.8. klo 21.00

Godsend

★ Moni tähtilista päältä kaunis: Nick Hammin kauhudraama turhauttaa, vaikka mukana ovat niinkin nimekkäät tyypit kuin Greg Kinnear, Rebecca Romijn-Stamos ja Robert De Niro. Viimeksi mainittu on geenitutkija, joka ehdottaa poikansa menettäneille vanhemmille tämän kloonausta. Lapsen kuolema on niin vakava aihe, ettei siitä kannattaisi huokeata kopioleffaa hutaista. Mielessä käyvät mm. Ennustus ja Kuudes aisti. Ensiesitys. (USA 2004) Hero lauantai 25.8. klo 21.00