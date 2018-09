Erimielisyys ei ole uhka Marja Sannikan ja Sanna Ukkolan uudessa keskusteluohjelmassa – avausjakson teemana Riikka Moilasen kohukommentit

Idea vaikuttaa hyvältä, mutta pelkäänpä vain, että kyseiseen puolituntiseen on perinteisen kaavan mukaan ympätty niin paljon vieraita ja aiheita, että oikeaan keskusteluun ei jää paljon aikaa. Toimittajat taustoittavat aiheen ja pyytävät lyhyet kommentit asianosaisilta ja sitten jo siirrytäänkin seuraavaan asiaan. Toivoisin myös, että toimittajien omat asenteet ja ajatukset eivät olisi tässäkin ohjelmassa pääroolissa vaan keskityttäisiin aidosti ja oikeasti kuuntelemaan mitä ajatuksia studiovierailla on. Aitoon kiinnostukseen, kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen ei yleensä ole aikaa kun kaiken pitää olla nopeatempoista ja raflaavaa. Show must go on.