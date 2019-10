Epäluulojen aika syö emigranttia – nyt on brittiläistä laatudraamaa viiden tähden edestä

Salaisuuksien kesä

***** No nyt on brittiläistä laatudraamaa ruudun täydeltä. BBC:n uusi sarja Salaisuuksien kesä yhdistää koukuttavasti yläluokkaista loistoa, jännitystä, kylmän sodan tunnelmia ja ihmissuhdedraamaa. Tuloksena on keitos, jota tekee mieli ahmia jakso toisensa perään.

Stephen Poliakoffin kirjoittaman sarjan keskushenkilö on venäjänjuutalainen keksijä ja liikemies Samuel Petrukhin. Hän kehittelee uusia elektronisia laitteita. Petrukhinin kuulolaitetta käyttää jopa entinen pääministeri Winston Churchill.

Kehitteillä on myös "piippari" eli hakulaite, jolla esimerkiksi lääkäreitä voidaan etsiä sairaalassa.

Tapahtumien taustana kylmä sota ja vuosi 1958. Ilmassa on kyräilyä, ydinpommia pelätään. Epäluuloa koetaan ylipäätään kaikkia uuden aikakauden keksintöjä kohtaan. Ettei vain kuulokojeeseen olisi piilotettu salakuuntelulaitetta?

Myös kaikkiin vieraisiin suhtaudutaan ynseästi. Venäläinen emigrantti ei ole arvoasteikossa kovin korkealla, mutta sitäkin kylmäkiskoisempaa kohtelua saa hänen mustaihoinen kollegansa herra Johnson.

Kuka on konna, kuka ystävä?

Sarjassa korostuu vastakkainasettelu konservatiivisen, kuningasmielisen yläluokan ja emigranttiperheen edustaman modernin aikakauden välillä.

Petrukhinin lapset laitetaan silti eliittikouluihin. Tytär pääsee jopa esittäytymään kuningattarelle, vaikka hän taitaisikin mieluummin kuunnella rokkia kuin pokkuroida korkokengissä palatsissa.

Perheen 8-vuotias poika on suloinen pikku tutkija, jolla on omat seikkailunsa sillä aikaa kun aikuiset viettävät puutarhajuhlia.

Jännitystä rakennetaan taitavasti. Koskaan ei voi tietää, kuka on vakooja ja konna, kuka ystävä.

TV1 tiistai 1.10. klo 19.00