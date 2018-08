Virolaissyntyinen kirjailija ja koomikko Antto Terras toi roastaamisen Suomeen. Kaikki eivät sulata Terraksen tyyliä. "Oikeat kirjailijat eivät suostu näyttäytymään seurassani", hän väittää.

Vaikuttaa mukavalta hepulta. Mitä nyt kiroilee ja viskelee kulmikkaita mielipiteitä. Tuntee veitsen ja haarukan. Ei vaaraksi ympäristölle.

Siis tämä Antto Terras, Virossa syntynyt espoolainen kirjailija ja koomikko. Mies, jolla on takanaan värikäs työura ja kyky saada tosikot pillastumaan.

Julkisuuteen Terras pongahti kolme vuotta sitten kirjoittamalla Stockmannin myymäläetsivän muistelmat.

Saavutukset tekivät vaikutuksen. Mies oli napannut kymmenentuhatta pitkäkyntistä itse teossa – kerjäläisistä turkiskaulaisiin diplomaatin rouviin.

Räyhäkkä kirja Stockmann Yard viihdytti, puhutti ja tuotti kelpo tulot.

Stockmannilla yskittiin vaivautuneesti nyrkkiin. Oltiin tyytyväisiä, kun Terras itse jätti pestinsä ja heittäytyi täysipäiväiseksi taiteilijaksi.

Ex-myymäläetsivästä ja baarimestarista sukeutui nopeasti tuottelias kirjailija, näytelmäkirjailija, ohjaaja, stand up -koomikko ja roastaus- eli naljailutilaisuuksien järjestäjä.

Mutta menikö touhu jotenkin pieleen? Salonkikelpoista kulttuuripersoonaa Terraksesta ei ole tullut.

Mitäpä jos istuttaisiin alas ja juteltaisiin.

Paskanpuhuja sopi hyvin neuvostojärjestelmään

Taitaa olla viisainta aloittaa ihan alusta, lapsuudesta, lapsepõlvest.

Antto Terras syntyi vuonna 1973 ja vietti lapsuus- ja teinivuotensa Neuvosto-Tallinnassa. Sillä suunnalla kaupunkia, missä nykyisin komeilee Stockmannin tavaratalo.

Kotona puhuttiin viroa, vaikka äidin suku on inkeriläisiä eli Siperian reissuilla karaistuneita Pietarin seudun suomalaisia.

Antto-poika harrasti kirjoittamista, luki venäläisiä klassikoita ja kuului pioneereihin. Systeemi löyhkäsi, mutta nuori mies oli valmis pärjäämään ja tekemään uran.

– Mun kaltainen paskanpuhuja olisi sopinut täydellisesti siihen järjestelmään.

– Jos historia olisi mennyt toisin, voisin nyt olla joku Suomen-suhteiden hoitaja, Terras tuumaa, eläytyy ajatukseen, madaltaa ääntään ja höpöttää hetken toverijuttuja.

Ura ei ehtinyt edes viritysvaiheeseen. Antto Terras oli 17-vuotias, kun hän kesäkuussa 1991 nousi laivaan ja muutti Suomeen.

Ovet avasi Mauno Koivisto. Presidentti tunsi piston sydämessään ja kutsui kaikki inkeriläisiltä haiskahtavatkin neuvostokansalaiset ”paluumuuttajina” takaisin kotiin.

Aikailu ei sovi Terraksen luonnolle. Syksyn tullen hän jo istui pulpetissa Kallion ilmaisutaitolukiossa, tulevien Kom-teatterilaisten ja ultrabralaisten luokkatoverina.

Terras päätti taas sopeutua. Siitä huolimatta, että myös uusi kotimaa oli monella tavalla pettymys: jähmeä, pliisu ja kumman sosialistinen.

Ilmaislaareista löytyi värikäs suomen kieli

Neuvostovalmisteinen mies on tarkkaillut Suomea 27 vuotta. Täkäläinen kieli ryöppyää vuolaana ja värikkäänä.

– Kolusin nuorena antikvariaattien ilmaislaarit. Poimin talteen demareiden 1930-luvun historiaa ja muuta, mikä ei kelvannut kenellekään.

– Sellaisia lukemalla oppi vivahteikasta kieltä ja nykypuheesta kadonnutta sanastoa.

Kitkerät ja hilpeät tulkintansa Viron historiasta ja suomalaisvirolaisista suhteista Terras tiivistää näinä päivinä ilmestyvään kirjaansa Helsinki–Tallinn Express (WSOY).

Kolme vuotta sitten Antto Terras jätti työnsä myymäläetsivänä ja ryhtyi viihdyttämään kansaa kirjoilla, näytelmillä ja roastauksilla. Myös pahennusta seurasi. Terras kuvattiin Helsingissä Aleksanterin teatterissa, missä miehellä on työhuone. KUVA: MEERI UTTI

Tyyli on ehtaa Terrasta, piikikästä, liioittelevaa, humoristista.

Jos muheva tarina ja tarkat faktat ajautuvat törmäyskurssille, faktat väistävät.

Iskut lentelevät joka suuntaan vähän samaan tyyliin kuin roastaamisessa. Tiedättehän Terraksen Suomeen tuoman viihdeilmiön: yleisö katselee, kun julkkiset hattuilevat toisilleen.

Onko uusi kirja siis kansojen ja valtioiden tasolle korotettua roastaamista?

– Tavallaan joo. Mutta ihmiset luulee, että roastaaminen on sydämetöntä hattuilua. Ei se sitä ole.

– Sun pitää tuntea ja rakastaa kohdetta ennen kuin sulla on oikeus sanoa yhtään mitään.

Roastin tarkoitus ei ole piikiteltävän suututtaminen. Jos hyvin käy, kohde nauraa sydämellisesti itselleen.

Terraksen kirjalla saattaa olla sama vaikutus. Lukija tyrskähtelee omille kansallisuusasenteilleen.

Moni meikäläinen pulttasi Viro-mielikuvansa paikoilleen villillä 1990-luvulla ja käy yhä tarkistamassa lukot, jos huomaa virolaisen kävelevän pyöräkellarin ohi.

Virolaisin kirjailija ei sovi kirjamessuille

Kaikki eivät sulata Terraksen tyyliä. Se on nähty.

Kun mies kirjoitti raadollisen muistelmakirjan kokemuksistaan baarimestarina Tikkurilan Calypsossa, ravintola-alan ammattilaiset tuohtuivat. ”On asioita joista ei puhuta”, kuului murina.

Terraksen näytelmille on ollut vaikea löytää esityspaikkaa. Kun teatteritalojen ovet on lyöty säppiin, sinnikäs mies on etsinyt vaihtoehtoisia saleja.

”Sun pitää tuntea ja rakastaa kohdetta ennen kuin sulla on oikeus sanoa yhtään mitään.” Antto Terras

Rivo ja Raivo -niminen hupailu virolaisista vierastyöläisistä saa syyskuussa ensi-iltansa Helsingin Akateemisessa kirjakaupassa ja lähtee sitten kiertämään maata. Penkkejä kiikutetaan muun muassa yökerhoihin.

– On epäilty, että näytelmä pilkkaa virolaisia. Tai se on julistettu lukematta sonnaksi. Mutta minähän teen raksamiehistä sankareita!

Terraksella riittää esimerkkejä torjunnasta. Teräväkielistä humoristia paheksutaan ja vähän pelätäänkin.

– Turun kirjamessujen teema on tänä vuonna Viro. Arvaa, olenko mukana yhdessäkään keskustelussa? Vaikka olen tämän maan virolaisin kirjailija.

– Minun rinnalla Sofi Oksanen on jyväskyläläinen runotar!

Terras kertoo kuulleensa sisäpiiritiedon: jos hänet kutsuttaisiin, oikeat kirjailijat eivät suostuisi osallistumaan. Pelätään, että Terras syö arvokkuuden.

Tuoreimmat pakit tulivat tänä kesänä kustantajalta. Kun Viro-kirja oli menossa painoon, WSOY ilmoitti, että enempää Terrasta ei sitten enää julkaista.

– Seuraaville kirjoille piti hommata uusi kustantaja. Siinä kului aikaa, toista minuuttia.

Terras pirautti tutulle kustannusvirkailijalle, ja asia oli sillä sovittu. Ensi vuoden kirjan nimi on Tallinnan tappajat – aiheena 1990-luvun mafiasotien Viro.

Ammattisalit säpissä

Jos totta puhutaan, riittää Terraksella muitakin ymmärtäjiä.

Moni miehen idea – aika outokin – on mennyt läpi. Esimerkiksi kriittiset kirjat julkkiksista.

– Kyllästyin siihen, että elämäkerrat olivat ”Jorma Ollila, mahoton menestys” -osastoa.

Tavanomaisen tarjonnan vastapainoksi Terras naputteli teokset laulaja Tauskista ja strippari Esko Eerikäisestä.

Idea oli raikas, muttei aivan loppuun asti harkittu. Hymystä ja Seiskasta tuttujen miesten fanit eivät juuri kirjakaupoissa notku. Menekki jäi vaisuksi.

Terras valittaa, että häntä vieroksutaan teattereissa. Pidetään pellenä, joka huseeraa ammattilaisten tontilla.

Voi olla, mutta onpa hänellä myös luottonäyttämönsä.

Turun Linnateatteri ja Seinäjoen kaupunginteatteri tilaavat uusia näytelmiä tiuhaan tahtiin. Tämän kesän hitti Seinäjoella on Terraksen Päiväristeily, Tallinnan-turismilla ilakoiva laulunäytelmä.

Viimeisin aluevaltaus on ohjaaminen.

– Valitin Linnateatterissa, että mun tekstejä on ohjattu väärin. Että paljon tsoukkeja jää käyttämättä.

– Normaali teatteri olisi vastannut, että se on sun mielipide. Nämä sanoivat, että tuu apina ite ohjaamaan. Siitä olen ikuisesti kiitollinen.

Tässä kohtaa Terras erehtyy kehumaan kohtaloaan. Onhan se nyt hienoa ohjata omia tekstejään ammattiteattereissa – ”käytännössä myymäläetsivän koulutuksella”.

Muuan pikkuseikka jää mainitsematta. Kaiken muun ohessa Terras on suorittanut vuosien draamaopinnot Tampereen yliopistossa.

Tylsä fakta pilaisi hyvän jutun.