Ensimmäinen ehdokas Suomen Euroviisu-kappaleeksi on julkaistu, katso musiikkivideo

Yle on julkaissut ensimmäisen vaihtoehdon Suomen Euroviisubiisiksi ensi toukokuun laulukilpailuissa. Release me -kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Darude yhdessä Jaakko Mannisen ja Brandyn Burnetten kanssa. Solistina on Sebastian Rejman.

Darude sanoo, että kappale kuvastaa poissa olevan vanhemman riittämättömyyden tunnetta, jossa synninpäästöpyyntö huudetaan universumille.

– Minulla on asiat hyvin balanssissa, mutta välistä tulee syyllisyydentuntoja, sydämenpistoksia tai hirveä koti-ikävä reissussa. Uskon, että monella vanhemmalla on joskus sellaisia tuntemuksia, hän kommentoi tiedotteessa.

Uuden musiikin kilpailuun tulee mukaan kolme Daruden kappaletta, joista Suomen Euroviisubiisi valitaan. Seuraavat kappaleet julkaistaan 15. ja 22. helmikuuta.

Suomen edustuskappale ratkeaa 2. maaliskuuta. Valinta perustuu yleisöäänien ja kansanvälisen raadin yhteispisteisiin.

Euroviisut pidetään Israelin Tel Avivissa toukokuussa.