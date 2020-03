Emma sai modernin tapaisen sinkkukäsittelyn, Näkymätön mies on oikeasti pelottava – Klassikkoja vilisee nyt valkokankaalla, mutta miten ne pärjäävät kirjoina?

Kirjallisuushistorian arvoteokset kääntyvät elokuviksi. Ne antavat kulttuuritukea elokuville, jotka taas myyvät kirjoja.

H.G. Wells, Jane Austen, Victor Hugo ja Jack London. Siinä muutama kirjailija, joiden klassikot ovat saaneet uudet elokuvakuvitukset. Kirjalliset klassikot antavat elokuville kulttuuriperimää taustalle. Elokuvat taas myyvät kirjoja. Kaikki voittavat.

Viimeinkin H. G. Wellsin tarina Näkymätön mies on elokuvissakin aidosti pelottava. Uutta filmatisointia The Invisible Man pidetään parhaana tästä aiheesta. Aiemmat leikkivät vain näkymättömyydellä. Nyt mukana on aitoa kauhutarinamaisuutta.