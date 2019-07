Ellenillä ja Leolla ei ole työnteolta aikaa omalle tyttärelleen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Mammutti

★★★★ Leo (Gael Garcia Bernal) on rikastunut nettipelifirmallaan. Ellen (Michelle Williams) ahkeroi kirurgina. Newyorkilaisella pariskunnalla on niin kiire, ettei aikaa riitä tyttärelle. Tätä hoitaa filippiiniläinen Gloria, jolla on puolestaan ikävä omia lapsiaan. Lukas Moodysonin elokuva globalisaation ajalta ei tyrkytä teesejään, mutta jotain riipaisevaa on ihmisissä, jotka päätyvät ohittamaan lähimpiensä tarpeet. (Ruotsi 2009)

Yle Teema & Fem sunnuntai 28.7. klo 21.00

Ranskalaista häähumua

★★★ Globaalia on elämänmeno myös Philippe de Chauveronin komediassa. Konkarit Chantal Lauby ja Christian Clavier ovat katolisia vanhempia, joiden kolme tytärtä löytää sydäntensä valitut ”vääristä” kulttuureista ja uskontokunnista. Neljännen sulho on kyllä katolinen, mutta siinäkin asiassa on mutkansa. Vaikka ranskalainen temperamentti räiskähtelee, on näissä keski-ikäisissä äimisteliljöissä paljon tuttua suomalaisellekin. (Ranska 2014)

Hero sunnuntai 28.7. klo 12.05

Mission Impossible – Ghost Protocol

★★★ Oli tuottajilta hieno oivallus valita toimintaelokuvan puikkoihin Brad Bird, joka on ohjannut Rautajätin, Ihmeperheen ja muita laatuanimaatioita. Hän sai puristettua hieman tuoretta tunnetta Tom Cruisen säntäilyihin terroristien ja sen sellaisten parissa. Suomalaiset ilahtuivat, kun konnarooliin pestattiin Samuli Edelmann. Hulppeita kiipeily- ja kurvailumaisemia löytyi Dubaista ja Mumbaista. (USA 2011)

Nelonen sunnuntai 28.7. klo 21.00