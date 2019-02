Italialaisen Ruggero Deodaton kulttikauhuklassikko Cannibal Holocaust (1980) nähdään Oulussa. Elokuva kiellettiin aikanaan kotimaassaan Italiassa ja yli 50 muussa maassa.

Cannibal Holocaust on hurjassa maineessa elokuvan väkivaltaisten kohtausten vuoksi. Elokuva on eksploitaatiolajityypin tunnetuimpia teoksia. Elokuva on myös varhainen esimerkki niin sanotusta found footage -lajityypistä, jossa elokuva pohjautuu muka todelliseen kuvausmateriaaliin. Vuonna 1999 julkaistu yhdysvaltalainen Blair Witch Project käytti tätä konseptia menestyksekkäästi.

Deodaton ohjaama elokuva kertoo viidakkoon matkustavasta antropologista, joka yrittää muun pelastusjoukon avulla selvittää yhdysvaltalaisen kuvausryhmän kohtaloa ryhmän kuvaaman videomateriaalin perusteella. Kuvausryhmä kohtasi viidakossa asuvia heimoja ja seurauksena on väkivaltaa. Elokuvan käänne on siinä, että dokumenttiryhmä syyllistyy itse raakuuksiin yrittäessään lavastaa mahdollisimman sensaatiomaista materiaalia.

Ohjaajaa kuulusteltiin Italiassa aikanaan ja epäiltiin, että elokuvassa olisi oikeasti tapettu näyttelijöitä. Näyttelijät piti marssittaa oikeuden eteen todistamaan, että he ovat yhä elossa.

Vaikka mässäilevä väkivalta olikin teeskenneltyä, elokuva sisältää kohtauksia, joissa eläimiä tapetaan ja Italiassa elokuva kiellettiin eläinsuojelulain nojalla. Suomessa elokuva sai ensi-iltansa vuonna 2001 nimellä Kannibaalien polttouhrit.

Yrittäjä Kari Kantalan mukaan Tuiran Starissa voi silloin tällöin nähdä vastaavia kulttiklassikoita.

– Vastikään näytimme Texasin moottorisahamurhat ja Bruce Lee -klassikon The Way of the Dragon. Ensi kuussa ohjelmistossa on 80-luvun kauhukomedia Street Trash, Kantala sanoo.

Kantalan mukaan kulttileffoja on tarkoitus näyttää aina, kun esityskopio on saatavilla.

– Esityskopioiden metsästäminen on vähän haasteellista, mutta olisi hauskaa, jos saataisiin tästä säännöllistä ohjelmistoa, Kantala sanoo.

Cannibal Holocaustin voi nähdä maanantaina ja tiistaina elokuvateatteri Starissa.