Draamasarja: Kirkasotsainen nuori diplomaatti saa pihalleen yllättäviä vieraita Chilessä – "Onko tämä ensimmäinen vallankaappauksesi", kysyy Ruotsin suurlähettiläs

★★★★ Pian vallankaappauksen jälkeen heitä alkaa vain tulla. Takapihan pensasaidan yli, joku etuovesta. Entisen vallan miehistä ja naisista on tullut valtion vihollisia Chilessä. He etsivät turvaa Suomen edustuston asianhoitajan luota.

Kenraali Augusto Pinochet on kaapannut vallan Chilessä vuonna 1973. Sosialistipresidentti Salvador Allenden aika on ohi.

Pelle Heikkilä esittää draamasarjassa asianhoitaja Tapani Brotherusta, joka avusti jopa tuhansia pakolaista pois Chilestä.

Draamasarja perustuu verisiin tositapahtumiin, jotka taipuvat vuosikymmeniä myöhemmin draamaksi. Tätä totuutta moni ei ole aiemmin kuullut. Sarjan nimenä onkin Invisible heroes, tuntemattomat sankarit.

Suomalais-chileläisenä yhteistuotantona tehty sarja etenee alusta asti napakasti. Brotherus lähtee Chileen kirkasotsaisena ulkoministeriön virkamiehenä, jonka tehtävänä on edistää maiden kauppasuhteita.

Vain vähän sen jälkeen, kun Brotheruksen perhe on muuttanut Santiagoon Chileen, alkaa tapahtua. Brotherukset toimivat sarjassa jopa hämmästyttävän rauhallisesti ja viileästi, vaikka ympärillä on pian kaaos.

Persbrandt esittää Ruotsin suurlähettilästä

Sotilaat ovat kadulla, valta vaihtunut. Sähköt ja yhteydet Suomeen ovat poikki. Brotherus pyytää apua Ruotsin suurlähettiläältä Harald Edelstamilta, jota esittää Mikael Persbrandt.

Ruotsin diplomaatti on kokenut konkari. Hän käy napsaisemassa varageneraattorin päälle Ruotsin lähetystön kellarissa, ja sähköt palaavat. "Onko tämä ensimmäinen vallankaappauksesi", Edelstam kysyy kylmänviileästi kuin James Bond nuorelta Brotherukselta, joka rientää lähettämään telex-viestin Suomeen. Tässä vaiheessa otsalla saattaa olla sentään pari hikikarpaloa.

Suomen edustuston asianhoitaja Tapani Brotherus (vas.) ja Ruotsin suurlähettiläs Harald Edelstam joutuvat työssään keskelle vallankumousta.

Edelstam auttaa pakolaisia täysin julkisesti, koska hänellä on suora yhteys pääministeri Olof Palmeen. Brotheruksella ei ole takanaan ulkoministeriön tukea.

Ensimmäinen jakso etenee vauhdikkaasti. Tuleen ei jäädä makaamaan. Myös asianhoitaja Broheruksen vaimo Lysa Brotherus laittaa kakistelematta tuulemaan. Diplomaatin vaimo vaikuttaa tasavertaiselta kumppanilta, vaikka 1970-lukua eletäänkin.

Sarja on kiinnostavaa, järkyttävää ja – kaunista katsottavaa. Valaistus ja värit ovat kohdillaan. Suomessa on kylmänkalseaa, Chilen kuvissa on lämpöä. 1970-luvun ruskeankukertavat värit vievät vuosikymmenten taa. Brotherusten vanha, mutta aikoinaan toki uusi Volvo kaartaa kohti uusia käänteitä vallankumouksen melskeissä.

Maanantaina 22.4. Tapani Brotherus on haastateltavana Itse asiassa kuultuna -ohjelmassa TV1:llä.