Draamaa historiasta: Musta Dahlia -murhan epäilty George Hodel ja keisari Caligula suoratoistopalvelujen sarjoissa

Kun vauvana adoptioitu Fauna Hodel (India Eisley) alkaa tutkia menneisyyttään, hän päätyy George Hodelin (Jefferson Mays) jäljille. Hodelin epäillään tehneen ratkaisemattoman Black Dahlia -murhan 1947.

Kuusiosaisen sarjan on ohjannut Patty Jenkins. Faunan sanotaan olevan George Hodelin tyttären Tamarin lapsi.

Aikoinaan suuren mediakohun nostattaneen murhan uhri oli nuori näyttelijä Elizabeth Short.

James Ellroy on kirjoittanut aiheesta romaanin, johon perustuu 2000-luvun alussa julkaistu Musta Dahlia -elokuva.

I am the night HBO Nordic torstai 4.4.

Boyan Slat suunnitteli puhdistusprojektin

Meret ovat täynnä muovia. Hollantilainen Boyan Slat ei epäröinyt tarttua härkää sarvista, hän suunnitteli maailman suurimman merien puhdistusprojektin. Nyt laitteisto puhdistaa Tyyntä valtamerta.

Onnistutaanko muovin päätymistä meriin estämään?

Boyan puhdistaa valtameret muovista Yle Areena keskiviikko 3.4.

Caligula hallitsi Roomaa vain neljä vuotta

Caligula on Rooman valtakunnan pahamaineisimpia keisareita kollegansa Neron kanssa. Caligula hallitsi vuosina 37 – 41. Hän oli syntynyt vuonna 12.

Netflixillä alkaa hänestä kertova sarja. Historia pitää Caligulaa mielipuolisena ja arvaamattomana.

Roman Empire: Caligula: The Mad Emperor, Netflix 5.4.

Golfin The Masters -turnaus suorana lähetyksenä

Golfin The Masters -turnaus näkyy suorana Ruutussa. Lähetykset alkavat 11.4. kello 22.00 ja päättyvät 14.4.

Selostajina vaihtelevat Nikke Tyry, Antti Ahokas, Teemu Tyry ja Petri Nykky, Lauantaina 13.4. studiossa on asiantuntijana Mikko Ilonen. Hän on itsekin pelannut Augusta Nationalin kentällä The Mastersissa.

10.4. nähdään leikkimielinen Par 3 -kilpailu.

The Masters Ruutu keskiviikko 10.4. klo 22.00