Dokumenttisarja: "Kun mä herään, ajattelen, että kuolisin pois" – Nuorten yrittäjien rankat tarinat koukuttavat

Kyllähän yrittäjältä vaaditaan tahtoa ja energiaa hoitamaan yritystään. Luovuttaa ei saa, vaikka välillä on kuinka vaikeaa. Yrittämisessä on puolensa kuten toisella töissä olossa myös. Kun olet toisella töissä, tiedät mm. sen, että paljonko palkkasi on esim. 10 vuoden päästä. Se ei tule muuttumaan vaikka kuinka uskoisit muuta. Yrittäjänä sensijaan on mahdollista saada tuohon asiaan muutos. Tarvitsemme yrittäjiä kuten myös työntekijöitä.