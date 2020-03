Dokumentti suosikkikirjailijasta on viisas ja kaunis – Orjattaresi-sarjan lisäksi nyt herää kiinnostus toiseenkin Margaret Atwoodin kirjaan perustuvaan tv-sarjaan

Margaret Atwood: Sanojen voima

★★★★ Kaikki tietävät Orjattaresi-tv-sarjan (Handmaid's Tale), mutta harvempi tuntee ainakaan syvällisemmin kirjailijaa sen takana – vaikka Margaret Atwood nykyään kirjallisuuden tähti onkin, jonka nimmaria jonotetaan ja jolle täydet salit taputtavat seisaaltaan.

Atwood itse suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti: "En koskaan kuvitellut tulevani suosituksi kirjailijaksi. Halusin vain olla hyvä sellainen."

Puolitoistatuntinen dokumentti käy läpi kirjailijan lapsuuden, nuoruuden ja eri vuosikymmenet. Koululaisten vanhempia ehkä huojentaa Atwoodin veljen kertoma seikka, että perheen lapset olivat vuosittain keväisin ja syksyisin pari kuukautta pois koulusta (isä oli hyönteistutkija). Äiti opetti kaikki perustiedot ja jäipä aikaa lukea sekä olla luova.

Yliopiston kirjasto kielletty naisilta

Naisen asema ja oikeudet ovat olleet Atwoodille aina tärkeitä. Kun hän opiskeli 1960-luvulla Harvardissa äidinkieltä ja kirjallisuutta, yksi kirjastoista oli sallittu ainoastaan miehille. Siellä sijaitsivat muun muassa runohyllyt, mutta Atwoodilla ei ollut pääsyä niiden äärelle.

Atwood alkoi kirjoittaa Orjattaresi-romaania vuonna 1984 asuessaan perheineen Länsi-Berliinissä ja se ilmestyi vuotta myöhemmin. Pieniä yksityiskohtia tarkasti huomioiva kirjailija näki 1980-luvulla fundamentalismin nousun.

Dokumentissa jututetaan vuonna 2017 alkaneen tv-sarjan tekijöitä ja vieraillaan sen kuvauksissa. Muun muassa punaisista asuista ja hilkoista tulee kiinnostavaa taustatietoa.

Kiinnostus herää myös Atwoodin romaaniin perustuvaan Alias Grace -sarjaan (2017), joka on katsottavissa Netflixissä.

Pitkiä Twitter-keskusteluja

Sanojen voima on harvinaisen kaunis ja viisas dokumentti. Loppu on kerrassaan herkistävä.

Atwood on älykäs, terävä ja tiedostava. Hänen viisauksiaan on hieno kuunnella. Lisäksi 80-vuotias kirjailija on todella aktiivinen: hän tviittailee ahkerasti ja jaksaa käydä Twitterissä pitkiä, perusteellisia keskusteluja.

Dokumentti kertoo samalla myös kirjailijan kotimaasta, Kanadasta, sekä kauniin rakkaustarinan. Kirjailija Graeme Gibron oli Atwoodin toinen aviomies ja he elivät pitkän yhteisen elämän. Gibron on mukana dokumentissa dementiaa sairastavana, mutta vielä suht skarppina. Hän kuitenkin menehtyi viime syksynä. Ystävän mukaan pari oli edelleen lumoutuneita toisistaan.

