Dokumentti kiusaa Jörn Donneria – kuvausryhmä esittää vaatimuksia, jotka ovat Donnerista typeriä

Elokuva Jörn Donnerista

*** Välillä Jörn Donner, 86, on vihainen, välillä hän on raivoissaan.

Ruotsalainen kuvausryhmä tekee dokumenttia ja esittää vaatimuksia, jotka Donnerin mielestä ovat sivistymättömiä, kaupallisia ja typeriä.

Pitäisi kokata, pitäisi ajella autolla, pitäisi puuhastella milloin mitäkin.

Voisi kuvitella, että sanaharkat olisi kohteliaasti pudotettu leikkaamon lattialle, vaan ei. Elokuva Jörn Donnerista suorastaan herkuttelee yhteenotoilla: katsojille esitetään jopa puhelu, jossa kiukkuinen Donner iskee luurin dokumenttiohjaajan korvaan – kunnes lopulta nöyrtyy vaatimuksiin.

Miksi tämmöinen tyylilaji?

Dokumentin markkinointiteksteissä selitetään, että "Donner on ilmiö, joka on hyödyntänyt koko elämänsä ajan terävää älyään, mutta myös valtaa ja kontrollia. Niiden avulla hän on päässyt päämääriinsä, myös elokuvia tehdessään".

Nytkö siis haluttiin, että vanha mestari maistaa omaa lääkettään ja joutuu itse pompoteltavaksi?

Toki Jörn Donner on ilmiö. Tähän mennessä 63 kirjan kirjoittaja, 50 elokuvan ohjaaja ja tuottaja, poliitikko, diplomaatti ja vuosikymmenien kohujulkkis sekä Suomessa että Ruotsissa.

Donner on avautunut itsestään ja suvustaan vuosien varrella vuolaasti, ja toisetkin ovat kirjoittaneet ja tehneet dokumentteja.

Jos jotakin olisikin jäänyt kertomatta, tämä uusin elokuva ei salaisuuksien nurkkaa tavoita.

Donnerin isättömyys, äidin etäisyys, sotavuosien yksinäinen lapsuus, kirjavat naissuhteet ja loitolle jääneet lapset... Aiheesta toiseen loikitaan vauhdilla.

Muriseva Donner olisi tahtonut syvällisen keskusteluelokuvan. Ihan sellaista ei syntynyt, ja Hufvudstadsbladet tiesi äskettäin kertoa, ettei Donner ole edes välittänyt nähdä lopputulosta.

