Dokumentti: Heidi ja Björn ottavat päästövähennykset tosissaan – he haluavat käännyttää koko kotikuntansa ilmastotalkoisiin

Operaatio Storuman

★★★ Operaatio Storumanin idea on hieno: pariskunta huolestuu ilmastonmuutoksesta ja haluaa saada koko kotikuntansa sitoutumaan kasvihuonekaasupäästöjen torjuntaan.

Heidi Andersson ja Björn Ferry tarttuvat toimeen. He menevät kunnan torille ja yrittävät innostaa ihmisiä. No, ihan helposti väki ei lähde mukaan.

Storuman on pieni kunta Ruotsin Lapissa. Siellä on pitkät välimatkat, joten auto on tarpeen.

Suurin osa ilmakehään joutuvasta hiilidioksidista on peräisin fossiilisista polttoaineista, kuten öljystä, bensiinistä ja dieselistä.

Andersson ja Ferry ovat itse päättäneet jo aiemmin elää kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita vuoteen 2025 mennessä.

Kertaus ja toisto tuovat miinusta ohjelmalle. Plussaa ovat ihmisten aidot reaktiot ja Anderssonin ja Ferryn innostus ja sinnikkyys.

"Olen aina luullut eläväni ympäristöä säästäen"

He alkavat vetää kahta joukkuetta, ja saada sillä tavalla sytytetyksi muitakin muutokseen. Huomio kiinnitetään ensin liikenteen päästöihin, seuraavana on vuorossa ruokahävikki. Mukaan lähteneiden sitoutuminen on välillä koetuksella, vaikka monet ovatkin aluksi järkyttyneitä, miten suuret päästöt heillä on.

– Olen aina luullut eläväni ympäristöä säästäen, sanoo Kent Andersson.

Aikaa muutokselle on annettu kolme kuukautta. Viisiosaisen sarjan viimeisessä jaksossa nähdään, miten on käynyt.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC julkaisi raportin 1,5 °C -erikoiraportin lokakuun alussa.

IPCC on perustettu vuonna 1988. Sen loivat Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja YK:n ympäristöohjelma UNEP. Vuonna 2007 IPCC ja Al Gore jakoivat Nobelin rauhanpalkinnon.

Yle Teema & Fem sunnuntai 28.10. klo 18.30.