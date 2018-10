Dokumentin juoni: alligaattori saalistaa syötävää

Villi Florida

★★★ Vaanivan alligaattorin tuijottavat silmät ja selän muhkurainen tumma panssarinahka pelottavat. Ajatus voimaleuoista, jotka vetävät veden alle kuolemaan herättää henkiin jonkin ikiaikaisen kauhun.

Alligaattorit ovat pääosassa Floridan luonnosta kertovan ranskankielisen luontodokumentin ensimmäisessä osassa.

Ohjelman juonen muodostaa saalistus. Elämän edellytys on ravinnon lisäksi lisääntyminen, mutta se jää vähälle Villissä Floridassa.

Dokumentin kuvaus on hienoa, värit ja maisema hehkuvat. Lähikuvia on paljon. Osa näkymistä on kauniita, osa ei. Esimerkiksi lähikuvissa alligaattorin isot ja törkyiset hampaat ällöttävät.

Floridassa elää mississippinalligaattori, joka voi kasvaa noin 3-metriseksi. Alligaattorin selkä on panssaroitu, mutta sen vaalea vatsa on pehmeä. Sitä on metsästetty vatsanahan vuoksi.

Alligaattorit voivat elää jopa 50-vuotiaiksi.

Maapallolla ne ovat olleet kauan. Krokotiilieläinten esi-isät selvisivät liitukauden massasukupuutosta. Liitukausi oli dinosaurusten kulta-aikaa.

Villin Floridan ensimmäisessä osassa liikutaan alligaattoreiden mukana. Toisessa osassa viikon kuluttua on mukana alligaattoreiden lisäksi käärmeitä, ja viihdytään myös lähempänä asukkaita ja turisteja. Lisäksi silloin seurataan elämää meressä ja yön tultua tyhjentyneellä rantahietikolla.

National Geographic lauantai 6.10. klo 19.00.