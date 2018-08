Cheekin ensimmäinen jäähyväiskonsertti Lahdessa keräsi 30 000 katsojaa

Räppäri Cheek eli Jare Tiihonen piti perjantaina jäähyväiskeikan Lahdessa. Toinen jäähyväiskonsertti järjestetään lauantaina. Molemmille keikoille on myyty 30 000 lippua.

Sisarukset Aleksi Penttala, 24, ja Sonja Penttala, 22, tulivat Keravalta Uudeltamaalta katsomaan Cheekin loppuunmyytyä jäähyväiskonserttia perjantaina. Ennen konserttia Sonja Penttala kuvaili, että kaikki olivat todella hyvällä tuulella keikka-alueella.

– Vielä ei kukaan ollut surullinen tai tirauttanut kyyneleitä, vaikka Cheek lopettaa, Sonja Penttala sanoi.

Cheek ilmoitti viime marraskuussa, että hän aikoo lopettaa muusikonuransa. Keikka järjestetään räppärin kotikaupungissa Lahdessa Mäkimontussa.

– Olin heti valmiina ostamaan liput, kun ne tulivat myyntiin, Penttala naureskeli.

Penttala kuvaili Mäkimontun aluetta pieneksi festivaaliksi.

– Täällä on ruokapaikkoja, ja järjestelyt sujuvat todella hyvin. Kivaa, kun täällä on kaiken ikäisiä ihmisiä, Penttala sanoi.

Sonja Penttalalle keikka ei ole ensimmäinen, vaan hän muistelee, että tämä on hänelle jo kuudes tai seitsemäs Cheekin konsertti. Sisaruksista Sonja alkoi ensin kuunnella Cheekia, mutta sai pian veljenkin innostumaan. Erityisesti hän odotti keikalta Cheekin Keinu-kappaleen kuulemista.

Pitkän uran tehnyt räppäri

Cheek on palkittu räppäri, joka on voittanut esimerkiksi vuonna 2016 Vuoden musiikkivideon ja Vuoden artistin Emmat. Jare Tiihosesta ja hänen veljestään Jerestä kertova elokuva Veljeni vartija sai ensi-iltansa tammikuun lopussa 2018. Hänestä on julkaistu myös elämäkerta vuonna 2016.

Cheekin ensimmäinen studioalbumi julkaistiin vuonna 2004, ja hän on esimerkiksi esiintynyt Vain elämää -ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella. Cheek on tunnettu suurista konserteistaan, ja hän on ollut ensimmäinen kotimainen sooloartisti, joka on järjestänyt keikan Olympiastadionilla.