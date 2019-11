Brittiläinen Girlschool on aurannut tietä naispuolisille hevimuusikoille ja tyttöbändeille – bändi nähdään Teatrialla perjantaina

Brittiläinen Girlschool on yli nelikymmenvuotisen uransa aikana aurannut tietä naispuolisille hevimuusikoille ja tyttöbändeille ympäri maailman.

Girlschool-yhtyeessä parikymmentä vuotta kitaraa soittanut Jackie Chambers tutustui kitaristi Kelly Johnsoniin ja muihin yhtyeen jäseniin 1995.

– Etsin itselleni bändiä paikallislehden pikkuilmoituksella, jonka soololevyn tekemistä sekä muita pieniä musiikillisia sivuprojekteja suunnitellut Kelly sattui sitten onnekseni huomaamaan, Chambers muistelee.

Girlschoolin alkuperäinen soolokitaristi Johnson menehtyi selkäydinsyöpään vuonna 2007. Chambers kirjoitti kitaristin kunniaksi Legend-nimisen laulun, joka julkaistiin Legacy-pitkäsoitolla 2008.

– Kelly on kappaleen kautta yhä mukana yhtyeessä, vaikka hän on jo vuosia sitten poistunutkin toiselle puolelle.

Girlschool muistetaan yhteistyöstä Motörheadin kanssa. Keväällä 1981 yhtyeet julkaisivat yhdessä ep-levyn The St. Valentines Day Massacre, jossa ne muun muassa versioivat toistensa kappaleita. Jo vuonna 1979 Girlschool oli mukana Motörheadin kiertueella.

– Motörheadin manageri innostui alkuperäisen kokoonpanon ensimmäisestä singlestä, minkä jälkeen yhtyeen basisti Lemmy Kilmister kävi seuraamassa yhtyeen treenejä. Loppu on historiaa, Chambers kertoo.

Girlschool koetti 1980-luvulla kepillä jäätä myös Yhdysvaltain markkinoilla Play Dirty -levyllään, jota olivat tuottamassa Slade-muusikot Noddy Holder ja Chris Lea. Chambersin mukaan ajoitus oli yhtyeen kannalta huono.

– Yhdysvalloissa kuunneltiin siihen aikaan Bon Jovi -tyyppistä puudeliheviä, joten Girlschool – joka oli musiikillisesti monia aikalaisiaan edellä – ei sitten menestynyt.

Viime vuosina Girlschool on konsertoinut ahkerasti muiden vähemmän tunnettujen brittihevin uutta aaltoa 1980-luvun alussa edustaneiden yhtyeiden, kuten Demonin ja Tygers of Pan Tangin kanssa.

Girlschool on myös levyttänyt uusiksi vanhaa musiikkiaan. Vuonna 2011 yhtye julkaisi levyn Hit and Run Revisited, jolla kuullaan uudet versiot yhtyeen vuoden 1981 läpimurtolevyn Hit and Run kappaleista.

Yksi syy uudelleenlevytykseen oli taloudellinen. Kun vanhat kappaleet levytettäisiin uusiksi, niiden julkaisuoikeudet olisi mahdollista siirtää takaisin alkuperäisille lauluntekijöille.

– Girlschoolin levyjä myytiin 2000-luvun alussa ympäri maailmaa, mutta yhtye ei saanut levymyyntituotoista itselleen pennin ropoa, Chambers huokaa.

Chambers varttui Pohjois- Englannissa sijaitsevassa oopperasta, baletista sekä villateollisuudestaan tunnetussa Leedsissä.

– Vanhempani olivat diinareita, he kuuntelivat enimmäkseen Buddy Hollya ja Eddie Cochrania.

Ensimmäisen kitaransa Chambers sai 17-vuotiaana. Veli sai basson ja parin viikon jälkeen soitettiin keikka.

– Olimme molemmat punk-aikakauden lapsia, joten keikka vedettiin läpi jotakuinkin yhdellä soinnulla, mutta jo silloin uumoilin, että minusta ehkä joskus tulee oikea biisintekijä, Chambers pohtii.

Girlschool esiintyy Oulun Club Teatrialla The Night With Rock Classics Vol. 2 -konsertissa perjantaina. Tapahtumassa soittavat myös englantilainen Nazareth, amerikkalaisyhtye Trio Grande sekä kotimaiset Francine ja Barbe-Q-Barbies.