Brad tuntee suurta turhuutta – Ben Stillerillä vankka kokemus keski-ikäisen miehen kriisien tulkkina

Kriitikko Pekka Eronen arvioi kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa

Brad’s Status

★★★ Ben Stillerillä on vankka kokemus valkoisen, keski-ikäisen ja keskiluokkaisen amerikkalaismiehen kriisien tulkkina. Mike Whiten komediallisessa draamassa putki jatkuu. Stiller on Brad, jonka mielenrauha menee, kun hän tajuaa, millaisia menestyjiä vanhat kaverit ovat. Austin Abrams on turhia hermoilijan opiskeluikäinen poika. Kaksikon reissu onkin kiinnostavampaa kuin Bradin oman navan kaivuu. Ensiesitys. (USA 2017)

TV2 maanantaina 5.8. klo 21.00

Aina eka kerta

★★ Adam Sandler on tämän hetken menestyvimmistä koomikoista varmaan epätasaisin, mutta Peter Segelin elokuvan laimeutta ei voi panna hänen kontolleen. Väkisin väännetty komedia kertoo eläinlääkäri Henrystä, jonka uusi ihastus Lucy kärsii lyhytkestoisen muistin häiriöistä. Jatkuvien tutustumisten ja säikkymisten tarina haukotuttaa, vaikka Sanderilla ja Drew Barrymorella synkkasi mukavasti jo vuoden 1998 komediassa Häälaulaja. (USA 2004)

TV5 maanantaina 5.8. klo 21.00

Adult World

★★★ Amerikkalaiset hokevat, että kaikki onnistuu, jos vain tarpeeksi yrittää ja muistaa sitkeästi pitää kiinni unelmistaan. Scott Coffeyn vaatimaton draamakomedia uskaltaa esittää eriävän mielipiteen. Emma Roberts esittää nuorta Amya, joka uskoo, että hänen kohtalonsa on tulla runoilijaksi. Duuni pornoliikkeessä ei ole askel siihen suuntaan, mutta olisiko Amyn ihailema runoilijakonkari (John Cusack) semmoinen? Ensiesitys. (USA 2013)

Liv maanantaina 5.8. klo 21.00