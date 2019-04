Bonde, Adébáyò käsittelevät kirjoissaan vanhemmuutta – toisella nainen vihaa äitiyttään ja toinen kipristelee moniavioisessa yhteisössä

Valitut sanat: Bonde & Toivola, Valitut sanat: Adébáyò & Lindstedt

★★★★ Valitut sanat -sarja on parhaimmillaan, jos on lukenut puheena olevan kirjan. Toiseksi paras tilanne on, jos on lukenut jotain haastateltavalta kirjailijalta. Toisaalta ainakin lukeva ihminen saa ohjelmasta paljon irti myös, vaikka ei tietäisi teoksesta tai kirjailijasta mitään.

On aina kiinnostavaa kuulla, miten teoksesta tuli sellainen kuin se on.

Tänään ääneen pääsee kaksi vanhemmuudesta kirjoittanutta naista. Iranilaistaustainen Ruotsissa asuva Golnaz Hashemzadeh Bonde ja nigerialainen Ayòbámi Adébáyò.

Olimme kerran -kirjassa katkeruus sammuttaa äidinrakkauden. Adébáyòn Älä mene pois kertoo moniavioisuudesta ja lapsettomuudesta.

Kummankin teos avaa lisäksi Suomen ulkopuolisten kulttuurien tapoja.

Jani Toivola ja Laura Lindstedt haastattelevat kivasti omista mietteistäänkin kertoen.

Yle Teema & Fem tiistai 23.4. klo 20.00 ja 20.30.