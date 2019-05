Arvio: Kuinka onnistuu Disneyn uusi Aladdin, joka tuo ihmisnäyttelijät erikoistehostemaailmaan?

Aladdin on jo vuoden kolmas live action -versio vanhasta tutusta piirroselokuvasta. Will Smithin Henki puhaltaa eloa onnistuneeseen uusintaversioon.

Elokuvat Aladdin, Yhdysvallat 2019. Ohjaus: Guy Ritchie. Pääosissa: Mena Massoud, Will Smith, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad. – Plaza & Star, Oulu.

Rakastettu satuklassikko Aladdin on tälle vuodelle jo kolmas niin sanottu live action -versio vanhasta, tutusta piirretystä. Aiemmat ovat olleet Jon Favreaun ohjaama Leijonakuningas ja Tim Burtonin ohjaama Dumbo.

Toisin sanoen, juuri kun olemme tottuneet siihen, että Disney on animoinnin edelläkävijänä tehnyt animoiduista maailmoistaan yhä todentuntuisempia, ihmishahmoja myöten, homma keikautetaankin päälaelleen: osin rakennettuihin, osin erikoistehostein luotuihin lokaatioihin tuodaankin elävät näyttelijät.

Ainakin uudelleen tehdyn Aladdinin kohdalla tämä osoittaa, että kyllä kannatti. Koneet eivät tule korvaamaan aitoja ihmisiä valkokankaallakaan. Paljon apua niistä sen sijaan on.

Alkuperäinen Aladdin julkaistiin vuonna 1992, joten se on tuttu etenkin ysärilapsuuden eläneille. Elokuvan ikäraja on 7, eikä se todellakaan ole mikään pehmo piirretty vaan todentuntuinen, aito seikkailu.

Tarina on tuttu: Aladdin (Mena Massoud) on köyhä ja hyväsydäminen taskuvaras, Jasmine (Naomi Scott) vahva ja määrätietoinen prinsessa.

Aladdin löytää lampun, jonka henki (Will Smith) lupaa tälle kolme toivomusta.

Aladdin on siitä ilahduttava Disney-tarina, että se pitää sisällään paitsi klassisen rakkauskertomuksen, myös toisenlaisen ihmissuhdetarinan: Aladdinin ja Hengen ystävyys on uuden Aladdin-elokuvan parasta antia.

Smith on mainio hahmo, jonka leveille harteille käsikirjoittajat ovat lastanneet rutkasti huumoria. Hän onnistuu tekemään hahmosta myös aivan toisen tyypin kuin alkuperäinen, Robin Williamsin tulkitsema Henki.

Samaan hengenvetoon voi todeta senkin, että hahmon suomenkielinen ääninäyttelijä Joonas Saartamo onnistuu roolissaan erinomaisesti. Ennen Hengen astumista esiin suomenkielinen dubbaus tuntuu, kuten usein käy, jotenkin jäyhältä ja vaivalloiselta katsoa. Saartamon rento höpöttely onneksi helpottaa tilannetta.

Mitä tulee prinsessa Jasmineen, Naomi Scott onnistuu upealla tavalla tuomaan esiin hänen vahvuutensa. Musikaalista kun on kyse, Scottin tunteikas voimalaulu tuo mieleen Frozenin Elsan Let it gon. Alkuperäiskielellä kokemus olisi varmasti ollut ihokarvat nostattava. Prinsessan puvustuksessa riittää myös ihailtavaa.

Nuoret pääosanäyttelijät tekevät roolinsa taidolla. Egyptissä syntynyt Massoud ja intialaiset juuret omaava Scott eivät kumpikaan ole turhan kuluneita kasvoja. Ilahduttavasti roolituksessa on muutenkin otettu huomioon, minne tarina sijoittuu: länsimaiselta ei näytä kuin yksi typerä prinssi.

Aladdinia on esitetty Broadwayllakin, joten tanssikohtauksille löytyy luontevat paikkansa. Ne tuovatkin yllättäen hahmoihin aivan uudenlaista, länsimaista kehonkieltä. Tehosteena näytetään käytetyn pientä nopeutusta, fast motionia.

Aladdinin uusi versio sekoittaa upeasti erikoistehosteet elävään maailmaan. Uusi Aladdin hyppää aimo loikan kohti aikuisuutta, ja sitä voi suositella myös ihan aikuistenkin kesken katsottavaksi. Jos leffaseuran kielitaito vain kestää, kannattaa ehdottomasti katsoa alkuperäisversio dubatun sijaan.