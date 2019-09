Arvio: Ad Astra vie Brad Pittin päänsisäiselle tutkimusmatkalle avaruuteen – "Elokuva tuntuu hieman paisutellulta ja omasta tärkeydestään lumoutuneelta"

Elokuvat Ad Astra, Yhdysvallat/Kiina/Brasilia 2019.

Ohjaus: James Gray.

Pääosissa: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland.

Plaza & Star, Oulu.

Ihminen on aina heijastanut omaa minuuttaan ympäröivään maailmaan, avaruuden tähtitarhoihin saakka. Viime aikoina on tehty kaksi avaruusmatkailusta kertovaa elokuvaa, joissa universumin valtavuus on oikeastaan vain päänsisäisen mielenmaiseman kaikukammio.

Damien Chazellen Ensimmäisenä Kuussa oli kartoitus ensimmäisen miehitetyn kuulaskeutumisen Apollo 11:n vaiheista. Elokuva ei kuitenkaan ollut innostunut seikkailu uusien horisonttien avautumisesta vaan sisäänpäin kääntynyt, melankolinen kuvaus astronautti Neil Armstrongin surutyöstä pienen tyttären kuoltua.