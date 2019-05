Arvaisitko, mikä poliisisarjoista on Riku Niemisen kaikkien aikojen suosikki? Kysyimme kahdeksalta Roban poliisinäyttelijältä, mitä he itse tv:stä katsovat

Roban poliisit käyvät jälleen rikosten kimppuun, mutta mitä poliisisarjoja he itse – tai siis tietysti heidän näyttelijänsä – katsovat televisiosta? Kahdeksan näyttelijää ja yksi ohjaaja paljastavat suosikkisarjansa. Yksi ohjelmista sai peräti neljä mainintaa.

Roban neljäs tuotantokausi alkaa tänään suoratoistopalvelu C Moressa.

Ahonen viihtyy ruotsalaisen seurassa

Rauno Ahonen on Roban pitkän linjan toimistovirkailija Niilo Kopra, joka ei haikaile kadulle.

Ahonen kertoo suosikikseen Ennen kuolemaa -sarjan, koska siinä on loistava käsikirjoitus ja näyttelijät.

– Se on todella hienosti toteutettu.

Ruotsalaisessa Ennen kuolemaa -sarjassa päähenkilö on poliisi Hanna Svenson, joka on ilmiantanut poikansa huumeiden välittämisestä.

Alén on ihastunut Veraan

Andrei Alén on Roban uusi pomo Christoffer Lund, joka tuo tullessaan joidenkin kauhuksi uusia tuulia.

– Suosikkini on Vera Stanhope – ehdottomasti. Olen vähän ihastunut Veraan, Alén kertoo.

Alénista Stanhope (Brenda Blethyn) on alykäs ja hänellä on miellyttävä tapa olla ihmisten kanssa.

Lapsuudesta ovat mieleen jääneet Colombo ja Koira haudattuna -rikosdraamasarjat. Alén sanoo, että Colombossa ja Stanhopessa on samanlaista hyvää tyyliä kohdata ihmiset.

Vera Stanhope tutkii tulee TV1:ltä lauantai-iltaisin.

Hietalahti katsoo skandinaavisarjoja

Kari Hietalahden Arto Mäkelä on Roban kantava voima. Hän joutuu nyt uuden eteen. Se ei todellakaan ole helppoa.

Hietalahti ei nimeä yhtä suosikkisarjaa, vaan liputtaa ruotsalaisten ja tanskalaisten poliisisarjojen puolesta. Niissä on hänen mielestään vain jokin juju, eikä se ole synkkyys.

– Televisiosta katselen oikeastaan vain ruotsalaisia ja tanskalaisia dekkareita.

Nieminen pitää synkkyydestä

Riku Nieminen on vanhempi konstaapeli Pekka Myllymies. Roban työnsä ulkopuolella hän kasvattaa 15-vuotiasta tytärtään (Linnea Skog).

Niemisestä paras poliisisarja on True Detectiven ensimmäinen kausi. Siinä on upeaa näyttelijäntyötä, synkkä, puhutteleva aihe ja loistavaa kamerankäyttöä.

– Kuuluisi kaikkien yleissivistykseen, Nieminen sanoo.

True Detective on suoratoistopalevlu HBO:n vuonna 2014 julkaisema sarja, jota on nähty myös C Morella ja TV2:lla. Kyseessä on niin sanottu antologiasarja eli sen jokainen tuotantokausi sisältää eri näyttelijät ja henkilöt. Sarjaa on tehty kolme tuotantokautta.

Johansson yllättää

Ilari Johansson on sovinistinen itsensä rikoskonstaapeli Markus Uusitalona.

– Tämä menee vähän sivuun rikosdraamoista, mutta Dennis Potterin Laulava salapoliisi on pakko sanoa.

Johansson perustelee valintaansa sillä, että se teki aikanaan vaikutuksen ja sarja oli myös uudella tavalla tehty. Sarja tehtiin vuonna 1986.

Lisäksi hän mainitsee True Detectiven 1. tuotantokauden.

Masomi nauttii hitaudesta

Deogracias Masomi on uusi kasvo Robassa.

Masomi on seurannut True Detectiveä ensimmäisestä kaudesta lähtien. Parhaana hän pitää uusinta kautta.

– Monet kritisoivat viimeisintä kautta, mutta minusta siinä on mahtavaa näyttelijätyötä. Koska tapahtumavauhti on hidas, näyttelijän pitää täyttää aika ja se kiehtoo minua.

Perankoski ja isot hampaat

Mari Perankosken Elina Sinisalo tekee töitä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa.

Justified on Perankosken suosikkeja television poliisisarjoista.

– Justifiedin pääosassa on Timonthy Olymhant ja se toinen ihana miesnäyttelijä, Wlaton Goggins, jolla on isot hampaat (mutta ei Jukka Rasila, hyvä hänkin!).

Lisäksi sarjassa on Perankosken mukaan redneck-meininkiä, sheriffi palaa kotiseudulleen ja pahiksena on tietty vanha kaveri. Sarjassa on myös hyviä naisrooleja vanhemmille rouville, silmitöntä väkivaltaa ja nerokasta dialogia.

Justified perustuu Elmore Leonardin kirjoihin, Emmy-palkittu draamasarja, jota on nähty Suomessa ainakin Herolla.

Pöysti joutui keskittymään

Leena Pöystin roolihahmo on rikoskonstaapeli Maikki Kurkela, joka omistautuu työlleen.

Pöysti katseli lapsena Hill Street Bluesia. Se on siksi pakko mainita.

Aikuisena suosikkisarja on The Wire muutaman vuoden takaa.

– Olen tottunut siihen, että voin tiskata tai lukea samalla, kun katson televisiota, tätä seuratessa ei voinut, muuten putosi heti kärryiltä.

Pöysti mainitsee myös sarjan mielettömän näyttelijätyön.

MTV3 ja Sub ovat esittäneet Baltimoresta kertovaa poliisisarjaa Langalla-nimisenä.

– Pakko on listä vielä Der Alte.

Ohjaaja pitää Poirotista

Roban tuoreimman tuotantokauden neljä ensimmäistä osaa ohjannut Jäppi Savolainen pitää vanhoista Hercule Poiroteista, niistä joissa pääroolissa on David Suchet. Hän näytteli roolia vuosina 1989–2013.

– Äiti pakotti katsojaan niitä, ja olen lukenut Agatha Christien dekkareita lapsesta asti.

Myös Savolainen antaa kunniaa True Detective -sarjan ensimmäiselle tuotantokaudelle.

– Se on komea, kaikki on kohdallaan.

Kaksi jaksoa julki tänään

Kymmenosainen Roban neljäs tuotantokausi alkaa C Morella tänään keskiviikkona 23.5. kahden jakson julkaisulla. Jatkossa uusi jakso julkaistaan kerran viikossa.

Roba, 1.–2. jaksot 23.5.