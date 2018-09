Arto Ratamo ei ole sääntömiehiä – Elina Linden on säntillisempi vastapari

Ratamo

★★★★ Ratamossa pääosassa on jälleen poliisimies, joka ei oikein tahdo noudattaa sääntöjä. Hän on tietenkin erittäin tarkka huomioitsija, hänellä on teräksinen päättelykyky ja terävät aivot.

Arto Ratamon -tyyppisen (Samuli Vauramo) päähenkilön ympärille on rakennettu lukuisia menestyneitä elokuvia ja televisiosarjoja.

Vastaparina Ratamolla on älykäs ja kunnianhimoinen rikospoliisi Elina Linden (Saara Kotkaniemi). Heidän välillään kuplivat henkilökemiat sekä suojelupoliisin ja keskusrikospoliisin keskinäinen vääntö.

C Moren uutuussarja on hyvällä tavalla suomalainen, tuttua ovat maisemat, käytöstavat, einekset ja arkinen pukeutuminen. Jotain hyvin suomalaista on, kun Ratamo kauhoo ruokaa suuhunsa suoraan einesastiasta, eikä edes istu ruokapöydässä.

Alkujakson märkä, kylmä ja pimeä kesäsää korostaa tarinan sävyä – ja näyttää yhtä hienolta kuin ranskalaisklassikkojen sade.

Kaikki alkaa, kun pääministeri Martti Koskelan (Martin Bahne) autonkuljettaja löytyy ammuttuna.

Jo alusta asti on selvää, että murha liittyy johonkin vakavampaan, mukana on vakoiluepäily tai ehkä jotain vielä pahempaa. Kuka oikein on Arkadi Akulov (Andrei Tsumak)?

Sarjan on ohjannut Veikko Aaltonen.

Käsikirjoitus perustuu Taavi Soininvaaran Arto Ratamo -kirjoihin. Niitä on julkaistu jo toistakymmentä, ensimmäinen Ebola-Helsinki vuonna 2000. Soininvaara on toinen käsikirjoittajista, toinen on Timo Varpio.

Kymmenosaisen sarjan ensimmäinen jakso julkaistaan tänään. Uusi jakso aina kerran viikossa torstaisin. Viimeinen jakso on katsottavissa 18. marraskuuta.

C More, uusi jakso torstaisin 18.11. asti.