Areenan nuortensarjassa joukko toisilleen tuntemattomia tyttöjä huomaa olevansa osa salaista koetta – ruotsalaistrilleri on iloinen yllätys

Valitut

*** Nuorten ruotsalaistrilleri on iloinen yllätys. Joukko toisilleen tuntemattomia tyttöjä herää syrjäisellä tilalla.

Kukaan ei muista mitään kuluneista 48 tunnista. Miksi he ovat siellä?

Ovet ovat lukossa ja tytöt huomaavat pian olevansa osa koetta.

Tyylilaji on tieteissarja, mutta yllättävän hyvin se vetää mukaansa ja jännittäviä hetkiä onnistutaan luomaan.

Tytöille kerrotaan, että maahan on iskenyt vaarallinen virus. He ovat geenivirheen takia sille immuuneja, joten heidän avullaan kehitetään rokotetta.

Sarja osuu ajankohdaltaan hyvään saumaan.

Kuin kauhujen kartano

Kaikki reagoivat äärimmäiseen tilanteeseen omalla tavallaan.

Tytöt jakautuvat nopeasti kahteen leiriin: toiset näkevät parhaaksi seurata kuuliaisesti ohjeita ja toiset taas kyseenalaistavat kaiken. Joukot saavat tietenkin johtajansa.

Suljetun paikan suhteissa ja eri persoonien reagointitavassa on paljon kiinnostavia aineksia. Talosta sukeutuu varsinainen kauhujen kartano.

Muutamia erittäin hyviä näyttelijöitä on löydetty sarjaan.

Kaiken kaikkiaan Valitut - De utvalda on kiehtovan arvoituksellinen sarja. Jos sitä alkaa katsoa, on pakko nähdä kaikki jaksot, jotta saa selville, mistä oikein on kyse.

Onneksi kaikki kuusi jaksoa julkaistaan samalla kertaa ja yksi jakso kestää vain alle 20 minuuttia.

Yle Areena 16.2. alkaen