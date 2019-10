Antti Reini sukeltaa uudessa sarjassa rikosten maailmaan – ensimmäinen tapaus on Turun isku

Kyseessä on siis Turussa tapahtunut terrori-isku, oikea nimi on tärkeää.

Ensimmäisen jakson nimi kuuluisi siis olla Turun terrori-isku, eikös Juu?

Käsitelläänkö ohjelmassa myös viranomaisten toimintaa, myös ennen terrori-iskua?

Viranomaiset saivat alkuvuodesta vihjeen Turun puukotuksista...terrori-iskusta epäillystä henkilöstä. Vihje tuli Lounais-Suomen poliisille, joka toimitti tiedon Suojelupoliisin käyttöön. Vihjeen mukaan Turun teosta epäilty vaikuttaa radikalisoituneelta ja on kiinnostunut ääriajattelusta.

Kuten tiedetään, niin tämä ei aiheuttanut toimenpiteitä.