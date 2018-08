Antti Reini esittää hellämielistä pääministeriä, joka rakastuu kahden miehen loukussa pyristelevään fysioterapeuttiin

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Ainoat oikeat

★★ Antti Reini on mainio filminäyttelijä, mutta vähän pitää nieleskellä, jos Vareksen jälkeen hän tulee vastaan Suomen pääministerinä. Saara Cantellin elokuva ei kuitenkaan roolitöihin kaadu, mutta romanttisen komedian kliseet sitä huojuttavat. Anna-Maija Tuokko on fysioterapeutti Hanna, joka kohtaa unelmiensa miehen (Ilkka Villi) ja hellämielisen ministerin. Kiintiöbestikisinä touhottavat Jenni Kokander ja Inka Kallén. (Suomi 2013) Sub sunnuntai 26.8. klo 21.00

Up - kohti korkeuksia

★★★★★ Taakse ovat jääneet ne ajat, jolloin isojen animaatiohittien suomeksi puhuttuja versioita sai aina hävetä. Tämänkin Pixar/Disney -seikkailun vanhaksi äijänkääkäksi saatiin ansioitunut mielensäpahoittaja Antti Litja. Leskeksi jäänyt Carl ei suostu muuttamaan palvelutaloon, vaan kiinnittää ilmapalloja taloonsa ja lähtee lentoon innokkaan partiopojan kera. Lystin lomassa ehditään puntaroida elämän rajallisuutta ja arvoa. (USA 2009) Nelonen sunnuntai 26.8. klo 17.00

Lost In Translation

★★★★★ Elokuvan ei ole pakko laukata. Se voi viipyilläkin, jos hetkissä on latausta. Sen Sofia Coppola osaa, ja tässä sisäänpäin hymyilevässä komediassa hän on onnistunut parhaiten. Bill Murray ja Scarlett Johansson esittävät ohjaajalle tyypillisiä hahmoja, jotka kelluvat elämän pinnalla kuin uimapatjalla altaassa. Tokiossa kumminkin ollaan, edellinen konkaritähtenä viskimainoskeikalla, jälkimmäinen juhlitun valokuvaajan vaimona. (USA 2003) Ava sunnuntai 26.8. klo 21.00