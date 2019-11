Antti Holma: "Neulomalla saa otteen todellisuudesta" – tekee ensi vuonna paluun Suomen televisioon

New Yorkissa asuva Antti Holma unelmoi asumisesta Etelä-Ranskassa, koska Ranska on eurooppalainen mutta sopivasti vieras maa. Unelmaan liittyy oma talo.

– Se on iso haave, mutta joskus sellaisetkin toteutuvat.

Holma sanoo tulleensa Yhdysvalloissa entistäkin eurooppalaisemmaksi.

Hyvää New Yorkissa ovat monet mahdollisuudet ja ihmisten aktiivisuus, huonoa korkeat hinnat.

– Jos avaat ikkunan, joku laittaa käden sisään ja ottaa sata dollaria, Holma naurahtaa.

Suomalaiselle haastetta tuo myös erilainen hinnoittelu: kaupassa tavarassa on hintalappu, mutta kassalla sen päälle lisätään vielä vero. Lisäksi tulevat mahdolliset tipit.

Holma laskeskelee, että pystyäkseen viettämään suomalaisen keskiluokkaisen ihmisen elämää New Yorkissa pitäisi tienata noin 300 000 dollaria vuodessa. Euroissa summa on noin 268 000.

Holma asuu New Yorkissa puolisonsa Emmanuel Ceyssonin kanssa. Ceysson toimii harpistina Metropolitan-oopperassa.

Savon sydämessä Sonkajärvellä kasvanut Holma on asunut myös Lontoossa. 36-vuotias sanookin olevansa isojen kaupunkien ihminen. Liian hiljaisessa paikassa alkaa ahdistaa.

Holma on neulonut kymmeniä sukkia

Näyttelemisen, kirjoittamisen ja podcastien lisäksi Holma tunnetaan kutomisharrastuksestaan. Hän itse puhuu neulomisesta.

Sukkia on syntynyt kymmeniä, ja yksi tuskahatuksi nimetty pipokin on tehty.

– Käsitöillä saa otteen todellisuudesta ja näkee kättensä jäljen. Se on tärkeää varsinkin luovan työn tekijälle, Holma sanoo.

Käsitöihin liittyy myös Holman tuleva televisiotyö. TV5:lla ja Dplayssa alkaa helmikuussa 2020 uusi Mestaritekijä-sarja, jota Holma luotsaa. Kyseessä on kädentaitajien tosi-tv-kilpailu.

Monen roolin mies

Juontaminen on Holmalle tuttua. Hän on tehnyt aiemmin muun muassa Antti Holma Show -, Antti Holma ja maastamuuttajat -sarjaa.

Putouksessa hän näytteli kuudennella kaudella 2014.

Iso elokuvarooli Holmalla oli Cheek-elokuvassa Veljeni vartija. Hän näytteli sekä Cheekkiä eli Jarea että myös hänen kaksoisveljeään Jere Tiihosta.

Kutovan miehen kynästä on tullut muun muassa Rakastaja- ja Johtaja-monologit sekä esikoisromaani Järjestäjä. Se ilmestyi vuonna 2014.

Lisäksi syntyy Radio Sodoma-podcastia, joka sijoittuu helvettiin. Paikka muistuttaa aika paljon Suomea. Podcastia voi kuunnella Yle Areenassa.

Suosittu podcast Auta Antti on jo päättynyt, mutta suosio oli suuri. Auta Antti löytyy yhä muun muassa Radioplaysta.

Miten ehdit kaiken?

– Teen sykäyksittäin, Ennen deadlinea on kiire, mutta sitten taas on rauhallisempaa. On aikaa muullekin elämälle kuin työlle, Holma sanoo.