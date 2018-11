Andy McCoylla on kaikki oikein hyvin: "Mä oon myynyt miljoonia levyjä, mä olen terve, mulla on hieno vaimo ja hyvä elämä"

Muusikko-taiteilija Andy McCoy haluaa jakaa omastaan muille.



– Mä olen saanut mielettömän lahjan. Jos sä saat lahjan, kuten mä, niin se on tarkoitettu kaikille. Kun saan biisin ulos, se kuuluu kaikille, mutta totta kai mä haluan siitä liksat, koska se on mun duuni. Sama koskee tauluja.



Jaettavaa riittää edelleen, vaikka uraa on takana jo vuosikymmeniä. Pian McCoy on lähdössä kiertueelle Pelle Miljoona Oy:n kanssa, Lamppu Laamasen kirjoittama Andy – Rock’n’Roll Star on juuri julkaistu, hänen taidettaan on esillä Karkkilan Valimomuseon Hanoi Rocks -näyttelyssä ja soololevy on valmistumaisillaan. Ensimmäisiä maistiaisia saadaan jo aivan lähitulevaisuudessa, ja kokopitkän albumin McCoy arvioi ilmestyvän maaliskuun tienoilla.

Omaa musiikkia on hiottu kaikessa rauhassa. Edellinen soolojulkaisu on yli 20 vuoden takaa.

– Mussa on se vika, että mä olen perfektionisti. Sitten on ollut taidenäyttelyitä, ja kirjaa duunattiin ulkomailla, kun en halunnut ulkopuolisia häiriötekijöitä.

McCoysta on kirjoitettu kirjoja aiemminkin. Laamasen teos valottaa McCoyn itsensä mielestä sitä, millainen hän on ollut lapsena: omien sanojensa mukaan ”oikea räkänokka”.

Muusikko arvelee, että hänellä saattoi olla lapsena keskittymishäiriö, jollaisia ei kuitenkaan tuolloin ollut tapana diagnosoida. Epäilyjensä syyksi hän kertoo sen, että oli ”joka paikassa yhtä aikaa”.

Kalenterista päätellen hän on varsin ehtiväinen edelleen – mutta nyt eri tavalla.

– Nyt se on strukturoitua. Lapsena se ei ollut.

Kirjaa tehdessä menneisyydestä on myös tullut esiin yllätyksiä. McCoy sanoo, ettei hän muistanut esimerkiksi asuneensa niin monessa paikassa.

McCoy ei luota poliitikkoihin



Muusikon värikkäitä vaiheita on kirjojen ohella tallennettu lehtien palstoille. Jutut eivät McCoyn itsensä mielestä ole läheskään aina paikkansapitäviä tarinoita todellisesta elämästä. Hän kertoo lukeneensa itsestään asioita, jotka eivät edes voi olla totta, koska hän on samaan aikaan ollut toisella puolella maapalloa.

– Keltainen lehdistö yrittää tehdä ihmisistä idiootteja. Se on vastoin kaikkia journalismin alkuperäisiä moraaleja.

Mitään McCoy ei kadu. Hän sanoo uskovansa syvästi siihen, ettei olisi sellainen ihminen kuin on, jos elämä olisi kulkenut eri tavalla.

Sitä paitsi kaikki on nyt oikein hyvin.

– Mä oon myynyt miljoonia levyjä, mä olen terve, mulla on hieno vaimo ja hyvä elämä.



Suomi on sen sijaan McCoyn mielestä mennyt huonoon suuntaan. Hänen mukaansa poliitikot vain haluavat kultaa omiin taskuihinsa, eivät piittaa ihmisistä tai yhteiskunnasta.



Vaikka McCoylla itsellään riittää mielipiteitä niin taksiliikenteen vapauttamisesta kuin progressiivisen verotuksen toimimattomuudestakin, politiikkaan hän ei aio sekaantua koskaan.



– Se on limaisin jengi maailmassa. En todellakaan halua niiden kanssa mitään tekemistä, hän sanoo viitaten poliitikoihin.



Jos McCoy voisi itse muuttaa jotakin maailmassa, hiilivoiman käytölle laitettaisiin loppu ja kemialliset ja ydinaseet menisivät kieltoon saman tien.



– Mä en voi sietää mitään moraalittomuutta.



Pelle Miljoona Oy 40-vuotisjuhlakiertueella: Oulun Radisson Blu perjantaina 23.11., Tornion Club Teatria lauantaina 24.11., Ylivieskan Akustiikka lauantaina 1.12.