Amerikkalaispoliitikko vaatii Sacha Baron Cohenilta kymmeniä miljoonia kunnianloukkauksesta

Amerikkalaispoliitikko Roy Moore haastaa brittikoomikko Sacha Baron Cohenin oikeuteen kunnianloukkauksesta, kertoi BBC torstaina.

Sketsisarjassaan Who Is America koomikko tekeytyi israelilaiseksi terrorismiasiantuntijaksi, joka on keksinyt "pedofiilinpaljastimen". Kun laite viedään Mooren lähelle, se alkaa piipittää kiivaasti.

Moore, 71, hävisi Alabaman senaattorivaalin viime vuonna paljolti sen vuoksi, että useat naiset syyttivät häntä ahdistelusta 1970-luvulla, kun Moore oli kolmikymppinen ja uhrit teini-ikäisiä. Moore on kiistänyt syytökset.

Mooren mukaan ohjelma tuotti hänelle stressiä ja tuskaa, etenkin kun huomioidaan hänen maineensa "konservatiivina ja Jumalaa pelkäävänä uskonmiehenä".

Moore vaatii kunnianloukkauksesta 95 miljoonan dollarin (vajaan 82 miljoonan euron) summaa Baron Cohenilta sekä Showtime- ja CBS-yhtiöiltä.

Baron Cohenin edustajat eivät ole vielä vastanneet syytöksiin.

Linkki juttuun