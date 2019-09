Aki Kaurismäki venyttää vitsin – työläistrilogian toinen osa Ariel on silti napakka tapaus

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Ariel

★★★★ Aki Kaurismäen vakavalla komedialla on pituutta vain reilu tunti, mutta melkein yhtä kauan kestää sen paras vitsi. Hätyytelläänköhän siinä maailmanennätystä? Työläistrilogian toinen osa on napakka tapaus muutenkin. Turo Pajala on Pohjoisen poika, joka karauttaa valkoisella avoautolla pakkasesta Helsinkiin. Siellä tulee karun arjen ohella vastaan yksinhuoltaja Irmeli (Susanna Haavisto) ja Mikkonen (Matti Pellonpää). (Suomi 1988) Yle Teema & Fem tiistai 10.9. klo 21.55

The Great Gatsby – Kultahattu

★★ Baz Luhrman on kimalluksen ja hittiparaatien ystävä, ja melkoista bling blingiä on myös hänen tulkintansa F. Scott Fitzgeraldin romaanista. Joku euroviisufani saattaa pitää siitä enemmän kuin tämmöinen luonnonrauhan ystävä. Carey Mulligan ja Tobey Maguire saavat maistaa miljonääri Leonardo DiCaprion makeaa elämää. 1920-luvun jazz-kautta eletään, mutta sitä lajia ei juuri kuulla. (USA 2013) Liv tiistai 10.9. klo 21.00

Naapurit 2

★★★ Ensimmäisessä Naapurit-komediassa äänekäs ja muutenkin höllätapainen yliopiston veljeskunta muutti Rose Byrnen ja Seth Rogenin naapuriin. Keskiluokan ja keski-iän painajainen oli kohtalaista piinaa katsojallekin. Jatko-osassa helpottaa, vaikka biletys on yhä ankaraa. Osansa on sillä, että Chloë Grace Moretz ja muut sisarkunnan tytöt saavat remellyksestä irti enemmän sävyjä ja ajan henkeä. Zac Efronkin kutsuttiin mukaan. (USA 2016) TV5 tiistai 10.9. klo 21.00