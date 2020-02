Aivot pyrkivät monin keinoin irti ilmastohuolesta – dokumentti tarttuu ilmastotieteen psykologiaan

Minusta suurin paradoksi on siinä ettei ilmastonmuutoksen seurauksia ajatella matemaattisesti.

Esimerkiksi mihin pohjautuu ajatus hiilijalanjäljestä? Maapallolla on tietty pinta-ala, ja päästömäärä vaikuttaa luontoon tietyllä pitoisuudella neliökilometriä kohden. Sillä onko tuolla neliökilometrillä 2 vai 20000 ihmistä ei suoranaisesti ole merkitystä.

Toinen paradoksi on vain tiettyihin päästölähteisiin takertuminen, vaikka se ei ole mitenkään matemaattisesti perusteltua.