Air Force One putoaa Lappiin – Onni Tommila rientää auttamaan presidenttiä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Big Game

*** Suomen Lapissa on näköjään alppimaisen jylhää vuoristoa. Sinne USA:n presidentin Air Force One ainakin putoaa Jalmari Helenderin toimintajännärissä. Onpahan ainakin 13-vuotiaan Oskarin näyttävämpää autella vapaan maailman johtajaa. Samuel L. Jackson tosin näyttää siltä, ettei välittäisi olla paikalla paitsi Lapissa, myöskään koko elokuvassa. Onni Tommila on onneksi sitäkin terhakkaampi alkuperäiskansan edustaja. (Suomi 2015)

TV2 sunnuntai 30.12. klo 19.30

New Year’s Eve

** Romanttisen komedian ajoitus menee yhdellä päivällä pieleen. Moni muu asia on sitten enemmän rempallaan. Ohjaaja Garry Marshall jäljitteli epätoivoisesti Rakkautta vain –brittihittiä jo elokuvassaan Ystävänpäivä. Nyt yhtä hailakka tähtikasvojen kokoontumisajo ajoitetaan uudenvuoden aattoon. Newyorkilaista juhlatunnelmaa ja/tai elämän tuskaa edustavat Halle Berry, Robert De Niro ja aika moni muu. (USA 2011)

Nelonen sunnuntai 30.12. klo 21.00

The Ones Below – alakertalaiset

*** Daniel Farrin psykologinen jännäri tuo mieleen 1990-luvun Hollywood-trillerit, joissa varoitettiin luottamasta kehenkään, joka on kotoisin kotioven tuolta puolen. Kahden perheenlisäystä odottavan pariskunnan kyräilyt kiinnostavat suomalaisia eritoten, koska mukana on Laura Birn. Kunniakkaasti hän Clémence Poésyn, Stephen Campbell Mooren ja David Morrisseyn seurassa pärjää. (Britannia 2015)

TV2 sunnuntai 30.12. klo 22.10